«Особенно теплый и приятный»: в Лаишевском районе отметили праздник Родника

Сегодня в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана прошел праздник Родника. По центральной улице прошлись творческие коллективы с любимыми песнями, были организованы выставки мастеров, а для детей — игры и развлечения.

«Уже в 16-й раз мы здесь вместе отдыхаем, празднуем, любуемся природой. Этот праздник особенно теплый и приятный, потому что он посвящен роднику — чистой кристальной воде, что необходимо и важно для каждого из нас», — заявил в приветственном слове глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что набрать воды сюда приезжают люди из разных регионов России.

«Это праздник не одного дня. Здесь будут люди и завтра, и послезавтра — всегда. Набрать чистой ключевой воды приезжают люди не только из нашего района, но и из республики и других регионов России», — сказал Зарипов.

На празднике родник освятили в честь святителя Николая Чудотворца. Источник стал красивым и удобным. Появились беседка и фонтан с вечерней подсветкой, построены часовня и купель, а также мостик влюбленных, где на память вешают замочки молодожены.

Благоустроены два пляжа, возведен храм, который сейчас продолжают расписывать.

Всё это стало возможным благодаря помощи уроженца села Среднее Девятово, председателя Счетной палаты РТ Алексея Демидова. Именно при его поддержке был организован ежегодный праздник Родника.

«Сегодня это не просто родник, а целая инфраструктура», — подытожил Ильдус Зарипов.