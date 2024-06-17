Особая атмосфера с национальным колоритом: в Нижнекамске отметили праздник плуга

Сабантуй символизирует единство разных национальностей и конфессий

На площадке нижнекамского предприятия СИБУРа, которая была стилизована под татарскую деревеньку, переплелись ароматы свежескошенной травы и оладий из печи, чак-чака, эчпочмаков и травяного чая из самовара. Праздничному настроению способствовали занимательные мастер-классы и насыщенная концертная программа.

«Сабантуй – очень яркий праздник, он символизирует единство разных национальностей и конфессий, общее для всех нас – работников сельского хозяйства, промышленности, горожан – желание трудиться и развиваться. Нижнекамское предприятие СИБУРа является преемником ценностей и идентичности Республики Татарстан, а Сабантуй их неотъемлемая часть. Поэтому “Нижнекамскнефтехим” традиционно вместе с городом создает гостям праздника особую атмосферу с национальным колоритом, сегодня мы постарались максимально наполнить площадку смыслами, деревенскими традициями», – рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

«Я с дочками и свистульки раскрасила, и тюбетеечку вышила»

Дух татарского национального праздника можно было ощутить уже при входе на площадку. Входная группа была оформлена в виде деревенских ворот, рядом располагалась живописная фотозона с яблоками, цветами и сеном, а приглашали гостей колоритные ходулисты в национальных костюмах. Под ногами шуршала скошенная трава, центр площадки украшал столб с разноцветными лентами, торговые точки в виде сказочных избушек и фотозоны со стогами сена и деревенскими видами.

«Здесь очень красиво. Все так ярко и празднично. Глаз радуется. Везде национальные узоры. А лучше всего то, что на мастер-классах детям и взрослым показывают народные промыслы. Я с дочками и свистульки раскрасила, и тюбетеечку вышила, и рассказала про прабабушку – она у меня из деревни. Нам все очень понравилось», – поделилась Миляуша Мансурова, которая пришла на праздник с семьей.

Мастер-классы за просторными столами проходили в режиме нон-стоп. Желающих вышить тюбетейку, смастерить калфак, расписать тарелку или деревянную свистульку было очень много. На площадке был аквагрим, работала фотобудка, так полюбившаяся нижнекамцам.

Нижнекамец Рузиль Хадиев с сыновьями посещает площадку нижнекамского предприятия СИБУРа второй год подряд. В руках у мальчишек разноцветные свистульки. «Мы впервые здесь оказались в прошлом году. Самиру и Кариму тогда так понравилось, что они уже весной начали спрашивать, когда будет Сабантуй. А в этом году еще лучше! Свистульки свистят, мальчишки довольны. Сейчас вот еще пойдем корову доить», – поделился впечатлениями и планами Рузиль.

Маленький Анвар Галямов тоже проникся национальным творчеством и колоритом и с гордостью показывает собственноручно расписанную тарелку. «Это татарский национальный узор – символ Сабантуя. Она (тарелка, – прим. Т-и.) очень красивая – будет одной из моих любимых теперь», – серьезно заметил мальчик.

Гульназ Аглямова украшала мини-тюбетейку по своему вкусу. «Очень здорово, что СИБУР помогает нам вспомнить о народных ремеслах. Ведь наши дети практически ничего не знают об этом. Им это очень интересно. Да и мне самой тоже приятно заняться рукоделием. Спасибо большое за такой замечательный праздник», – поблагодарила она.

«Для меня татарская кухня стала настоящим открытием»

На площадке также проходили кулинарные мастер-классы. Можно было увидеть процесс приготовления треугольников, блинов и чак-чака – от замешивания теста до выпечки. И, разумеется, всё это попробовать.

«Для меня татарская кухня стала настоящим открытием. Треугольники, чак-чак – я всего четыре месяца в Татарстане и первый раз на Сабантуе, но мне уже очень всё нравится. Здесь на нас обрушилась лавина впечатлений. Пахнет настоящей деревней и всё так вкусно», – поделился эксперт строительства ЭП-600, ПАО «Нижнекамскнефтехим» Давид Адамия, который приехал в Нижнекамск из Волгограда.

Чак-чак и треугольники готовили прямо на площадке в духовках, а оладушки пекли в настоящей печи на дровах. «Оладушки просто тают во рту!» – восхитилась нижнекамка Лилия.

Рядом гостей угощали горячим чаем, вкус и цвет которого можно было выбрать по желанию: синий, черный, зеленый, татарский с травами на молоке.

По словам еще одной гостьи праздника – Евгении Осиной, попробовав угощение, она сразу вспомнила лето, которое проводила в деревне. «Чак-чак такой же вкусный, как у бабушки. А чай на травах – это же просто песня», – заметила она.

Здесь же была развернута праздничная торговля, традиционно для гостей жарили шашлыки и люля-кебаб.

«Радостно быть частью такого праздника»

На сцене выступали кавер-группа «Сафари», Ильгиз Шайхразиев и Malsi Music. Хедлайнером праздника стал заслуженный артист Республики Татарстан Ришат Тухватуллин.

«Очень приятно находиться на сегодняшнем празднике, на этой площадке. Замечательная музыка, чудесная атмосфера», – поделилась Алина Бостолли, которая пришла на праздник с подругами.

Ведущий не давал гостям площадки заскучать, рассказывал об активностях и раздавал подарки. Екатерина Брусенцова получила на память красивую тюбетейку. «Когда я услышала, что Катерин зовут на сцену, я вышла и с удовольствием потанцевала. Прекрасный праздник. Приятно видеть, что СИБУР оценил по достоинству местный колорит, приобрел яркие позитивные нотки. Радостно быть частью такого праздника. Тюбетейка просто класс!» – рассказала девушка.

Почетными гостями площадки стали мэр Нижнекамска Рамиль Муллин и команда исполкома района. Они побывали на всех площадках Сабантуя, попробовали представленные угощения. Внимание главы города привлек мастер-класс по кожевенному делу, который вел владелец мастерской Ильдар Шайхутдинов. Он вручную изготавливает сапоги из сафьяновой кожи – ичиги. Муллин предложил развивать в Нижнекамске этот народный промысел.

Глава города поблагодарил СИБУР за организацию праздника для нижнекамцев и гостей города.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»