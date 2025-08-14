Основным не станет, придется уживаться с украинцем: почему Сафонову стоит уйти из «ПСЖ»

На днях стало известно, что в «ПСЖ» якобы желают ухода Матвея Сафонова из команды. Поскольку ставка будет делаться на новичка Люку Шевалье, а также из-за прихода украинца Ильи Забарного в клуб. Сам же россиянин намерен остаться и уйдет лишь в случае предложений от топ-клубов. Почему Сафонову следовало бы покинуть Париж - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: psg.fr

Сафонов не намерен уходить, помогает новичку Шевалье с адаптацией

Приключениям Матвея Сафонова в столице Франции уже исполнился год. За это время россиянин сыграл за «ПСЖ» 17 матчей в Лиге чемпионов, Лиге 1 и Кубке Франции, где пропустил лишь 13 мячей. В семи матчах отыграл «на ноль». Хорошая статистика. А если прибавить к ней то, вчера Джанлуиджи Доннарумма уже объявил о своем уходе – то можно решить, что перед Матвеем открывается дорога в стартовый состав. И вот с этим возникает проблема.

Дело в том, что парижане приобрели Люку Шевалье у «Лилля». И вчера СМИ сообщали, что главный тренер парижан Луис Энрике решил: француз будет железобетонным игроком старта. К Матвею, собственно, клуб уже обращался с просьбами на выход. Как писали французские газеты, из-за покупки украинского защитника Ильи Забарного Матвею предлагали уйти и заявляли, что помогут ему с трудоустройством.

Фото: losc.fr

А на днях неназванный источник сообщил «РИА Новости Спорт», что из-за прихода украинца россиянина точно попытаются выжать из клуба, поскольку у Забарного начнутся проблемы в своей стране из-за совместных фото с Сафоновым.

«Забарный - один из тех, кого Энрике очень хотел заполучить. «ПСЖ» сделает все, чтобы он чувствовал себя как дома. Однако украинцы очень бдительно относятся к спортивной символике с самого начала СВО. У Забарного будут проблемы в своей стране, если его снимки будут сделаны в соучастии с Сафоновым. «ПСЖ» этого не хочет», - сказал источник.

А что сам Сафонов? Он отказался, указав, что ему нравится в столице Франции, а также добавил, что он выучил язык. К тому же он помогает Шевалье с адаптацией. И как пишут местные СМИ, россиянин делает очень большой вклад в работу Люки – он чувствует себя расслабленным и быстро вливается в коллектив.

На данный момент Матвей, скорее всего, еще остается в Париже. Но действительно ли оно того стоит?

Фото: afcb.co.uk

Заменой Доннарумме точно не станет, а тут еще и украинец появился

Поговорим теперь об игровых моментах. Выше мы привели статистику Матвея. Для резервиста она очень хорошая, но важно учитывать, что какое-то время Сафонов подменял Доннарумму, когда тому разбили лицо в одном из матчей. Не случись той травмы – возможно, его цифры были бы скуднее. А что насчет Шевалье?

Люка – один из лучших вратарей минувшего сезона Лиги 1. По пропущенным (36) среди основных вратарей он делит первое место с Гийом Рестом. Хотя кипер «Тулузы» отыграл 29 матчей, в то время как Шевалье – 34. А по «сухарям» (11) новый голкипер «ПСЖ» уступает лишь Брису Самбе из «Ренна», который не пропустил в 12-и играх.

Понятно, что россиянину, при всем его таланте, тягаться с таким мастодонтом практически нереально. А плюсом к этому идет приход Забарного. Еще до открытия трансферного окна инсайдеры сообщали, что Илья не хочет переходить из «Борнмута» в «ПСЖ» из-за нахождения в Париже Сафонова.

«Дело не столько в том, что Матвей россиянин, а в том, что Забарный думает: «Я защитник, а он вратарь – наши позиции очень тесно связаны на поле. Я не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он русский», - говорил журналист L’Équipe Лоик Танзи.

Ладно, трансфер состоялся, а эти инсайды можно спихнуть на простые вбросы. Но в то же время ситуация накаляется и извне. Например, жена Ильи Ангелина Забарная у себя в телеграмм-канале выложила фото с отдыха, где стерла лишних людей из кадра. И подписала его очень острыми словами.

«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного. Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда»», - написала украинка.

Сам Илья пока что подобными выходками, конечно, не отличался. Но вряд ли можно сказать, что его отношения после этого с Сафоновым будут хорошими.

Фото: psg.fr

А нужно ли вообще Сафонову оставаться?

Переходим теперь к ключевому вопросу: а зачем вообще Сафонову дальше оставаться в Париже? Понятно, ему нравится город, он выигрывает титулы с командой. Но в то же время стоит взглянуть правде в глаза – основным он там не станет. Раньше был Доннарумма – место в старт было закрыто. Итальянец ушел, пришел Шевалье – та же история. А тут еще и украинский защитник появился, что может еще сильнее дестабилизировать обстановку.

К слову, сам Матвей, как сообщали французские СМИ, уже рассказывал, при каких условиях покинет «ПСЖ». Либо если в команде его лично попросят уйти, либо если крупный клуб из Европы предложит ему место основного голкипера. Поскольку добровольный уход после лишь одного сезона, по его словам, будет признаком слабости.

Упорство – это хорошо, но если оно уместно. Идеальным вариантом для Матвея видится уход из парижского клуба и продолжение карьеры в средних клубах Европы. Например, в Бельгии, Португалии (где, кстати, уже играет Иван Злобин за «Фамаликан»). Там Сафонов точно сумеет реализовать свой талант полностью, поскольку будет стабильно получать игровую практику. А с трудоустройством проблем не возникнет, поскольку какие-никакие выступления за «ПСЖ» - весомая графа в трудовой в книжке для переезда в средний клуб.

В противном случае Матвей, скорее всего, так и останется резервистом в Париже. И уж тем более не станет основным в других европейских грандах. Матвей толком ничего не показал в столице Франции. Чтобы россиянином заинтересовались топы – ему нужно ярко проявить себя, а это можно сделать в другой команде.