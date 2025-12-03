Основной закон – фундамент доверия, устойчивости и будущего Узбекистана

Восьмого декабря отмечается День Конституции Республики Узбекистан. Этот день занимает особое место в современной истории страны, поскольку именно Конституция, принятая в 1992 году, стала фундаментальной основой независимости, правового порядка и демократического развития государства. Она определила вектор становления молодой республики, установила ключевые принципы государственного устройства и обозначила пути строительства открытого, миролюбивого и гуманистического общества, отмечает информационное агентство «Дунё».

Конституция стала решающим документом, который обеспечил нормативную базу для формирования суверенного Узбекистана. В ней была закреплена политическая, экономическая и социальная модель будущего государства, основанная на демократических принципах, верховенстве закона, уважении к правам человека и свободе личности.

Принятие Основного закона стало важнейшим шагом в институционализации независимости, заложившим прочный правовой фундамент для всех последующих политических и социально-экономических преобразований.

Восьмого декабря 1992 года Конституция была официально принята на сессии Верховного Совета Республики Узбекистан и приобрела статус Основного закона независимого государства. Динамичное развитие общества, растущие запросы граждан и необходимость внедрения современных демократических стандартов стали предпосылками кардинального обновления Конституции. Новый этап развития страны, известный как период формирования Нового Узбекистана, потребовал существенного расширения политических, социальных и правовых гарантий. Именно в этом контексте в 2023 году была осуществлена масштабная конституционная реформа, ставшая настоящей вехой в истории государства.

Подготовка новой редакции Конституции также проходила в формате широкого народного обсуждения. Всего от граждан поступило более 222 тыс. предложений, что стало беспрецедентным уровнем общественной вовлеченности. Созданные комиссии и экспертные группы детально прорабатывали инициативы населения, интегрируя наиболее востребованные и актуальные из них в новый текст. Этот процесс стал наглядным доказательством того, что Конституция Узбекистана по-настоящему является народной – документом, созданным при прямом участии общества.

Референдум 30 апреля 2023 года, в котором участвовали миллионы граждан, стал окончательным подтверждением коллективного выбора и решения народа. Масштабная международная миссия наблюдателей из крупнейших международных организаций, национальных и зарубежных институтов гражданского общества обеспечила высокую прозрачность и легитимность процесса. По результатам голосования новая редакция Конституции была поддержана подавляющим большинством участников референдума и вступила в силу 1 мая 2023 года.

Обновленная Конституция стала значительным шагом в направлении дальнейшей демократизации страны. Она закрепила принципиально новые подходы к государственному управлению и правам человека, расширила социальные гарантии и укрепила механизмы защиты личности. Количество статей увеличилось с 128 до 155, число глав – с 26 до 27, а число норм – с 275 до 434. Таким образом, Конституция была обновлена более чем на 65%, что свидетельствует о глубине проведенных реформ, утверждается в материале агентства.

Одним из важнейших достижений стало закрепление статуса Узбекистана как социального государства. В Конституции отражены новые социальные обязательства: обеспечение населения доступным жильем, предоставление минимальной заработной платы, соответствующей достойному уровню жизни, гарантии социальной поддержки для самых уязвимых слоёв населения, а также повышение качества медицинской помощи. Эти положения отражают современное понимание справедливости, равных возможностей и человеческого достоинства.

В обновленной Конституции значительно расширены гарантии прав и свобод человека. Введены нормы, закрепляющие запрет принудительного труда, отмену смертной казни, защиту граждан от произвольного задержания, ограничение содержания под стражей без решения суда более чем на 48 часов. Усилены механизмы судебной независимости, увеличены требования к ответственности государственных органов и должностных лиц. Все эти нововведения имеют важное значение для укрепления верховенства закона и правовой защищенности граждан.

Конституция 2023 года также отразила изменения в сфере международных отношений. Впервые на конституционном уровне были закреплены новые институциональные основы внешней политики Узбекистана, отражающие курс Нового Узбекистана на открытость миру, укрепление добрососедства и участие в глобальных процессах. Установлено, что международные договоры имеют преимущество над внутренним законодательством, что усиливает интеграцию Узбекистана в мировое правовое пространство и обеспечивает соответствие национального законодательства международным стандартам. Конституция также гарантирует запрет на экстрадицию граждан Узбекистана, что усиливает защиту прав граждан за рубежом.

Внешнеполитические принципы, закрепленные в новой редакции, также отражают стремление страны к укреплению региональной стабильности, развитию взаимовыгодных отношений с партнерами, расширению экономической дипломатии и активному участию в решении глобальных вызовов. Эти положения свидетельствуют, что внешняя политика Нового Узбекистана получила устойчивую институциональную основу, что способствует укреплению международного авторитета страны, замечают авторы материала.

Сегодня Узбекистан уверенно движется по пути модернизации, совершенствования государственного управления, укрепления прав и свобод, создания условий для человеческого развития и экономического роста. Обновленная Конституция обеспечивает устойчивость этого курса, служит ключевым ориентиром государства и общества. Каждый гражданин, опираясь на Основной закон, укрепляет свою уверенность в будущем, в справедливости и устойчивом развитии Родины, подчеркивается в публикации.