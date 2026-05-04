Основной темой трека «Женский взгляд» на «КазаньФоруме» станет ИИ

Основными темами трека «Женский взгляд» на «КазаньФоруме» в этом году будут искусственный интеллект, карьерные траектории и международные объединения. Отдельную сессию проведет женский деловой альянс стран БРИКС. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева.

«В этом году повестка выходит на уровень будущего, появляется искусственный интеллект, новые карьерные траектории в условиях вызовов и изменений. Секция по ИИ интересна тем, как женский бизнес использует искусственный интеллект, какие платформы, какие решения есть. Это и вопросы оптимизации различных бизнес-процессов. Планируется участие профессоров в области искусственного интеллекта», – рассказала парламентарий.

Набиева отметила, что изначально планировалось рассмотреть решение экономических вопросов с помощью искусственного интеллекта. Однако, по ее словам, в процессе обсуждения было решено обсудить также возможности ИИ в создании социальных проектов.

Депутат обозначила и другие ключевые тренды, которые планируется рассмотреть: «Движение от традиционных ценностей к технологической и экономической повестке», «Рост масштаба: от личного и семейного уровня к международному и институциональному взаимодействию», «Усиление роли женщины, как субъекта экономики: от баланса с бизнесом к формированию рынков и международной кооперации».

«Масштаб трека «Женский взгляд» за эти годы значительно вырос. Если изначально мы приглашали популярных личностей, женщин-предпринимателей из разных стран, то сейчас в форуме участвуют женщины – представители таких международных организаций, как ШОС, БРИКС. В этом году будут площадки АСЕАН – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», – подчеркнула она.

Важными мероприятиями женского трека также станут церемонии вручения международных премий «Halal Business Woman» и «Halal Charity Woman» лучшим женщинам – бизнесменам и благотворителям.

Трек «Женский взгляд» уже четвертый год пройдет по инициативе объединения женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт – Милосердие» в рамках «КазаньФорума». Основные дни его проведения – 14 и 15 мая, уточнила Набиева.

Всего с 2023 по 2025 год в рамках женского трека состоялось 18 деловых сессий, пресс-конференции, круглые столы. В них приняли участие более 120 спикеров из 26 стран.

XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» пройдет с 12 по 17 мая.