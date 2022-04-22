Основной состав регбийного клуба «Зилант» могут пополнить члены студенческой сборной

В преддверии чемпионата России по регби-7 среди женских команд некоторые спортсменки казанского клуба «Зилант» получили травмы. Исполнительный директор Федерации регби РТ Владислав Максимов на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил, что их могут заменить члены студенческой сборной.



«У регбийного клуба „Зилант“ на сегодняшний день есть женские молодежные команды. Это студенческая сборная Республики Татарстан, в которой играют студентки вузов Казани. Студенческая регбийная лига была создана у нас в 2018 году, с этого момента многие спортсменки стали профессионалами. Некоторые из них поедут с „Зилантом“ на сборы перед чемпионатом России по регби-7 и, возможно, заменят некоторых игроков основного состава», — пояснил Максимов.



Он добавил, что в команде со временем должна появляться талантливая молодежь. Более того сам «Зилант» в 2019 году в основном создавался из студенток Казанского авиационного института.



Напомним, что IV тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд стартует 30 апреля на стадионе «Тулпар».