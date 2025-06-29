Основной состав не сохранил успех второго: почему «Рубин» сыграл вничью дома с «КАМАЗом»

Вчера «Рубин» на своей базе в Соцгороде сыграл вничью с «КАМАЗом». Примечательно, что в первом тайме казанцы вели, играя преимущественно вторым составом. А в следующие 45 минут выпустили основу и упустили преимущество. О ключевых событиях матча - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Основной состав не сумел удержать планку, установленную вторым

Предсезонные матчи, как правило, не являются показателями мастерства. Они играются скорее для того, чтобы набрать форму и придать тонус футболистам. И вчерашний матч «Рубина» с «КАМАЗом» (1:1) пошел по такому же сценарию.

В первом тайме казанская команда выпустила полуосновной состав. На поле вышли такие игроки, как Александр Ломовицкий, Ленар Фаттахов, Дамир Багаутдинов, Константин Нижегородов и Дмитрий Прохоров. И именно в таком составе «Рубин» сумел выйти вперед. Отличился Прохоров.

Казалось, что во втором тайме хозяева поля не дадут спуску гостям. Так как на поле уже вышла основа – Илья Рожков, Дардан Шабанхаджай, Игор Вуячич и другие. В прошлом году так и случилось, когда «Рубин» после подхода основных сил дожал «автозаводцев» (2:1). Но как бы парадоксально это не было, именно основной состав пропустил мяч от «КАМАЗа». И упустил победу на 78-й минуте.

Опять же, товарищеский матч – не показатель мастерства команды. Об этом и сказал Рашид Рахимов, объясняя, почему команда проиграла второй тайм.

«Это ни о чем вообще не говорит. Это как раз то, о чем я сказал в самом начале: концентрация, внимание должно быть, они вышли, имея определенное, видно было по качеству, преимущество. Но позволяли себе не доигрывать эпизоды, не добегать, реагировали позже. Реакция связана, естественно, с усталостью. Все остальное, наверное, как раз потеря той самой концентрации», – объяснял Рахимов.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» к сезону еще не готов

Первая мысль, которая следует после просмотра игры – «Рубин» еще не готов к сезону. Но тут следует сделать скидку на то, что для казанцев это первый полноценный матч с 24 мая. «КАМАЗ» же до этого успел сыграть один матч – с «Ротором» (1:0) 23 июня.

Рахимов после игры говорил, что оптимальной форму «Рубина» назвать нельзя. Поскольку команда тренируется всего неделю.

«Они же только начали, неделю тренируются. Поэтому говорить об оптимальном состоянии нельзя. У нас утром тренировка была. Поэтому по состоянию, понятно, оно не может быть ни в коем случае оптимальным. Но в любом случае есть требования определенные. Нужна концентрация внимания. При такой усталости, естественно, этого внимания не хватает», – объяснял наставник.

Фото: rubin-kazan.ru

«Вы хотите живого Даку или его фотографию?»

Кого «Рубину» вчера точно не хватило – форварда Мирлинда Даку. Без него атака казанской команды откровенно осиротела. После игры Рахимов высказался о состоянии албанца, рассказав, когда он появится в команде.

«Вы хотите живого или фотографию? Если живого, то в понедельник или вторник», - сказал наставник.

Также появилась информация и о травмированных игроках казанского клуба. Например, Александар Юкич, порвавший кресты в августе 2024 года, вчера во время игры бороздил бровку поля. Урош Дрезгич тоже уже находится в расположении команды после травмы колена, полученной летом того года в аренде в венгерском «Диошдьере».

Что касается Юкича, он почувствовал боль в тазобедренном суставе на утренней тренировке, как сказал Рахимов. Из-за этого здоровьем полузащитника решили не рисковать. А вот состояние Дрезгича не самое хорошее. Как сказал Рахимов, результаты его тестов не самые хорошие.

«Состояние после его тяжелой травмы, естественно, тоже не очень хорошее. Из-за этого с ним работают индивидуально, чтобы подвести к общей общей команде. Сразу после первого дня, когда он провел с нами тесты, мы увидели, что они не очень хорошие», – рассказал тренер.

Скорее всего, уже в следующем матче, который пройдет 3 июля с «Енисеем», должны появиться Даку и Юкич.

Фото: ucv1948.ro

Что насчет Мальдонадо?

Последнее время не утихают разговоры о том, что «Рубин» может подписать защитника Гондураса Дениля Мальдонадо. Рашид Рахимов вчера рассказал, когда стоит ждать североамериканца в клубе.

«По-моему, они играют завтра против Панамы. А дальше посмотрим. Если они выиграют, то он остается дальше. Естественно, тогда оценка базы будет затягиваться», – поведал наставник.

Фото: rubin-kazan.ru

Татарстанское дерби мы можем лицезреть лишь в товарищеских матчах

К сожалению, сейчас матчи между «Рубином» и «КАМАЗом» мы можем видеть лишь в рамках предсезонной подготовки.

Понятно, что между казанской командой и «автозаводцами» часто была существенная разница в классе. И выступали клубы преимущественно в разных лигах. Например, когда «Рубин» Курбана Бердыева брал чемпионство России и побеждал «Барселону» (2:1) в Лиге чемпионов, «КАМАЗ» находился в первом дивизионе.

Тем не менее, были времена, когда клубы выступали на равных. Например, в 90-х годах. Тогда команды бились в Первой лиге. Причем челнинцы выиграли самый первый матч в «дерби эчпочмаков» - 2:1. Это было в далеком 1992 году. Затем клубы встретились еще в 1998 году во все том же «пердиве», и их пути в 20-м веке разошлись.

Но противостояние все равно никуда не делось. Так, в 2022-м «Рубин» Леонида Слуцкого вылетел в Первую лигу. Там дерби татарстанских команд возобновилось, куда добавился еще и «Нефтехимик». И самое интересное в том, что летом 2022 года «КАМАЗ» считался самой сильной командой Республики Татарстан. И казанцы не победили челнинцев ни в одном матче – 1:1 и 0:0.

Понятно, что в ближайшее время мы вряд ли увидим, как «Рубин» и «КАМАЗ» бьются в одном дивизионе. Казанцы прочно закрепились в середине таблицы РПЛ, в то время как челнинцы заняли аналогичное положение в Первой лиге. Но вдруг «автозаводцы» возымеют крупных спонсоров и смогут выйти в РПЛ?