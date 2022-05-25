Основной период ЕГЭ откроют экзамены по географии, литературе и химии

Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе, химии. В Татарстане на экзамены в этот день заявились 3 165 участников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«ЕГЭ по географии будут сдавать 159 выпускников, по литературе – 883 участника, по химии – 2 123 человека», – отметили в министерстве.

В первый экзаменационный день в республике откроются 49 пунктов проведения экзамена, в том числе два – на дому. В аудиториях будет организовано онлайн-видеонаблюдение.

Кроме того, впервые будет использована технология получения экзаменационных материалов по интернету и сканирования бланков в аудиториях пунктов проведения экзамена. По информации Рособрнадзора, все интернет-ресурсы, связанные с проведением ЕГЭ, надежно защищены от DDoS-атак.

Результаты ЕГЭ выпускники этого года смогут узнать в своей школе 10 июня, все участники ЕГЭ – на официальном сайте Рособрнадзора.