Основная парковка Р9 «Ак Барс Арены» будет закрыта на игре «Рубина» с «Ростовом»

Фото: rubin-kazan.ru

17 августа на стадионе «Ак Барс Арена» состоится игра между «Рубином» и «Ростовом» в рамках РПЛ. В связи с фестивалем «Новая волна» в этот день будет закрыта парковка Р9. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Для болельщиков будут доступны альтернативные бесплатные парковки:

– Р2 – для владельцев абонементов на сектора 106 и 107

– Р5 и Р7 – общие парковки.

В случае заполнения этих парковок болельщикам рекомендуется воспользоваться дополнительными парковочными зонами:

– Дворца водных видов спорта (Сибгата Хакима, 70)

– МБ-Ирбис (Хусаина Ямашева, 112Б)

Также будет усилена работа общественного транспорта по маршрутам, ведущим к стадиону.

ФК «Рубин» просит болельщиков заранее учитывать изменения и планировать свой маршрут с учетом ограничений и транспортной ситуации.

Напомним, «Рубин» идет на шестом месте в таблице РПЛ с семью очками. «Ростов» же расположился на 13-й строчке Премьер-лиги с тремя баллами.