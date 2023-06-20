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Основную долю безработных в Елабуге составляют женщины с высшим образованием
Большая часть безработных в Елабуге имеет высшее профессиональное образование (44%). Из них 70% – это женщины. Об этом доложила на еженедельном совещании руководителей директор городского Центра занятости Юлия Демина.
При этом следует учесть, что количество обращений в ЦЗН по сравнению с 2020 и 2021 годами снизилось практически в 2 раза, т. е. соискатели, как правило, занимаются поиском работы самостоятельно.
Для обеспечения занятости населения учреждение ставит перед собой несколько задач: организация обучения 250 граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», проведение не менее 18 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе специализированных, информирование населения и работодателей о государственных мерах поддержки, популяризация возможностей Единой цифровой платформы «Работа в России».
«У нас в городе очень большой кадровый голод и очень большое количество ресурсных пенсионеров, желающих продолжить трудовую карьеру. Необходимо более активно наладить взаимодействие с этой частью населения!» – прозвучало предложение руководителю ЦЗН от Председателя совета ветеранов города Геннадия Баганова.
Данное предложение Юлия Демина обещала учесть в дальнейшей работе.
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