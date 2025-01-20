Основательница компании NINEL умерла на 75-м году жизни в Челнах

Основатель и владелец компании верхней одежды NINEL Нинель Кривоногова умерла на 75-м году жизни в Челнах. Основанная ее сеть насчитывает свыше 30 магазинов не только в Татарстане, но и в других российских регионах, пишут «Челнинские известия».

Причина смерти пока неизвестна. На данный момент родственники Кривоноговой организуют похороны.

Свой бизнес предприниматель основала еще в 90-х годах. Помимо продажи верхней одежды, в сетях ее бренда организуют химчистку, управляют недвижимостью и осуществляют грузоперевозки.

Церемония прощания с Кривоноговой пройдет 21 января в 10:00 мск. Место - церковь села Ильбухтино Тукаевского района РТ. Похоронят предпринимателя на городском кладбище.

источник фото: сайт «Челнинские известия»