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Основательница компании NINEL умерла на 75-м году жизни в Челнах
Основатель и владелец компании верхней одежды NINEL Нинель Кривоногова умерла на 75-м году жизни в Челнах. Основанная ее сеть насчитывает свыше 30 магазинов не только в Татарстане, но и в других российских регионах, пишут «Челнинские известия».
Причина смерти пока неизвестна. На данный момент родственники Кривоноговой организуют похороны.
Свой бизнес предприниматель основала еще в 90-х годах. Помимо продажи верхней одежды, в сетях ее бренда организуют химчистку, управляют недвижимостью и осуществляют грузоперевозки.
Церемония прощания с Кривоноговой пройдет 21 января в 10:00 мск. Место - церковь села Ильбухтино Тукаевского района РТ. Похоронят предпринимателя на городском кладбище.
источник фото: сайт «Челнинские известия»
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