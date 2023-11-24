Основательница книжного клуба: «Иногда рассказ о книге подвигает на серьезные действия»

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

«Иногда случаются бурные споры, и ты осознаешь, что твое мнение может быть не единственно верным»

Про детство, любовь к книгам, богатый международный опыт и предпосылки создания книжного клуба в будущем

Ильзира, какие три факта читатель должен знать о тебе, чтобы твой портрет в его голове вырисовывался правильно?

– Первое – международный опыт. Я была погружена в различные культуры, пока училась в Испании, Австралии, Сингапуре. Это три ключевые локации для меня, после России, конечно. Международный опыт играет большую роль, это своего рода прививка от зашоренности и закостенелости. Многое, что в книгах может кому-то резать ухо и глаз, не так сильно раздражает меня, воспринимается как данность, контекст конкретных культур.

Второе – я специалист по массовым коммуникациям. Это отражается и на том, что я закладываю в наш книжный клуб, в то, как мы взаимодействуем с членами клуба.

И третье – я убеждена, что ценность прочитанного, увиденного, услышанного и так далее возрастает при обсуждении. Люблю говорить, обмениваться ощущениями, и в плане книг это очень чувствуется. Приведу пример: в свое время в Сингапуре я читала «Вторники с Морри» [1] на английском, когда вернулась в Россию, прочитала ее на русском, на Медиуме (платформе для социальной журналистики) опубликовала большой пост про эту книгу и с упоением рассказала маме о своих впечатлениях. Книга эта о приоритетах, о ценностях. Мама была так тронута, что на следующий же день поехала за 120 километров увидеться с родственниками. Иногда ты можешь прочитать книгу и рассказать о ней так, что люди решаются на серьезные действия.

Из всех этих фактов и берет истоки книжный клуб. Для меня это далеко не про прочитать сто книг за год или три книги в месяц. Лучше качественно одну книгу, но так, чтобы она оставила след и что-то в тебе поменяла.

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

– Твое детство – каким оно было? Может, еще тогда были посеяны нужные семена для будущего книжного клуба?

– Моя память о детстве очень теплая. Мне, наверное, было пять-шесть лет, когда родители привезли коробку с книгами. Я не помню, откуда и от кого, но мне очень нравилось ковыряться в ней, разглядывать, листать, вдыхать аромат книг. Есть также яркие воспоминания ранних школьных лет, когда появлялись образовательные детские журналы «GEOленок», «Неугомонные детки», почти каждый месяц родители покупали новый номер, и я читала с упоением про разные страны, про животных. В родительском доме до сих пор хранится эта коллекция.

Потом, помню, как в школьные годы читала много внеклассной литературы. Мне очень нравилась «Нина» [2] про алхимию и магов. Потом появилась «Юлианна» [3], которую я тоже с упоением читала. Не могу сказать, что школьная литература оставила во мне какой-то след.

Вторая волна любви к книгам случилась в университете. «Книжный вор», «1984», «451 градус по Фаренгейту», «Скотный двор», «Вторники с Морри»... В эти годы я читала много и на русском, и на английском. Зародилась настоящая большая любовь к книгам.

– Почему именно книжный клуб и почему в Казани? Учитывая, что твоя основная локация сейчас Москва.

– Для начала отвечу, почему именно клубный формат. И Руслан, и я – мы выходцы из воскресной школы английского языка Access от американского посольства (Руслан Вафин – сооснователь книжного клуба «Шрифт», – прим. авт.). Школа эта существовала в здании энергоуниверситета, не знаю, есть ли она сейчас.

Я ходила туда с 14 лет, все занятия были на английском языке, это грант, с помощью которого ты можешь повышать свое образование. И считаю, что личности многих из нас, выходцев из этой школы, сформировала именно она. В большинстве своем это открытые и успешные в своих сферах люди, с кучей интересов, люди мира. Нас учили проводить дебаты, отстаивать свою точку зрения, мы вместе отмечали праздники, наряжались, проводили «тайного Санту», приезжали международные студенты и мы с ними общались, устраивали выездные пикники, а летом англоязычный лагерь.

Отсюда возникло желание создать именно клуб – место, где ты можешь общаться с другими людьми, с которыми ты, возможно, не встретился бы в повседневной жизни. Ты выходишь за круг своих интересов, можешь обмениваться мнениями, и именно в этот момент ты формулируешь или иногда меняешь свою точку зрения. Далеко не все люди могут сформулировать свою позицию в голове, я, например, к таким не отношусь, моя точка зрения на какие-то вопросы формируется только тогда, когда я ее озвучиваю и вступаю в дискуссию. У меня была мысль создать английский разговорный клуб, и на текущий момент я еще не отказываюсь от этой идеи, это дело времени.

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

В Москве я посещаю книжный клуб, который создали мои коллеги из PR-агентства и пригласили меня туда. И я на личном опыте увидела все плюсы книжного клуба. Во-первых, мы выбираем книги коллективно – голосованием. Я знаю жанры, которые предпочитаю, я знаю писателей, которые мне нравятся, а в книжном клубе иногда выпадают книги, которые я никогда в жизни бы не выбрала сама. Так случилось с романом «Лавр» Евгения Водолазкина. Если бы он не попал ко мне в руки как подарок, сама бы я вряд ли стала его читать. Сейчас я считаю, что «Лавр» – это одна из хороших книг, которые я могу рекомендовать.

В московском книжном клубе собираются очень разные по мировоззрению и характеру люди. Иногда случаются бурные споры, и это очень приземляет, потому что ты осознаешь, что твое мнение может быть не единственно верным. Поэтому мы решили создать именно книжный клуб.

Почему в Казани? Проект новый, и мне хотелось запустить его в более камерной среде. Казань и логистически гораздо проще и удобнее Москвы.

«Я не хочу просто обсудить книгу. Хочу эмоции, тактильные ощущения, химию»

Про концепцию книжного клуба «Шрифт»

– Ты изначально была уверена, что это будет только офлайн-формат?

– Это очень нужный для понимания нашего книжного клуба вопрос. Когда я впервые пошла в книжный клуб в Москве, я написала маме: «Мне так понравилось!» Обычно я общаюсь с друзьями один на один, компании – большая редкость. А здесь был коллектив, и мы и книгу обсудили, и нас, и наши увлечения. Это был абсолютно новый опыт. Это не просто обсудить книгу, это эмоции, тактильные ощущения, химия между людьми. Хочу, чтобы, уходя домой, люди хотели обниматься. Помню, после первой встречи «Шрифта» один человек сказал: «Мне так не хватает объятий!», а другой: «А я так люблю обниматься!» Где ты это еще получишь? По видеосвязи это невозможно.

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

– Делала ли ты аналитику перед запуском книжного клуба? Есть на казанском рынке конкуренты?

– Да, конечно. Задолго до премьерной встречи мы мониторили конкурентов, и не только в нашем городе. Смотрели, какие книжные клубы есть в Казани, Москве, Питере, даже до казахстанских коллег дошли.

Первой задачей в рамках мониторинга было понять, кто есть в Казани и что коллеги предлагают в плане формата обсуждения и встреч, есть ли у них дополнительные услуги. Понять, чем наше предложение может отличаться, какие потребности мы можем закрыть. Вторая задача – анализ книжных клубов без георамок (без привязки к Казани), листинг и изучение сильных кейсов. Так мы сформировали предложение «Шрифта».

Если пытаться его сформулировать кратко: это предоставление уникального опыта с момента брони места, до и после встречи клуба. И, конечно, это про комьюнити, которое формируется вокруг «Шрифта».

Это в первую очередь забота об участниках на каждом этапе. Доставка книги в удобное время и место, камерность локации, чтобы участники чувствовали себя комфортно, могли раскрыться и знали, что их не отвлечет подошедший невовремя официант. Индивидуальный кейтеринг и прочее.

Не просто доставка книги, а свидание с ней. Это к вопросу о замедлении, свидании с собой. Первая встреча с нашей книгой тоже своего рода ритуал, в котором все продумано до мелочей нашей командой.

Внимание к деталям. Мы фанаты деталей и небольших пасхалок. Мы хотим, чтобы у участников не угасало детское чувство любопытства и интереса. Чтобы они знали – в доставке или на встрече клуба их всегда будет ждать что-то новенькое. Например, в доставку мы можем включить что-то связанное с конкретной книгой (свечу, морскую соль или печенье). Согласно тематике поменяется и то, как будет выглядеть место встречи, – выложим ли мы на стол срезанный хмель, украсим его в морской или осенней тематике.

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

А еще мы готовим тематические плейлисты под встречи, подбираем аромат, который будет в помещении, и не только.

Вдумчивое чтение. Мы не концентрируемся на возможности читать больше книг за меньший срок. Тут мы также опирались на личный опыт. Когда ты видишь много встреч, но понимаешь, что физически не сможешь читать в темпе «книга за одну-две недели», то возникает неприятный синдром упущенных возможностей. Мы стремимся к замедлению, полному погружению, на чтение закладываем месяц-полтора.

– Есть какие-то дополнительные сверхсмыслы, мотивы, подтексты у проекта?

– Мне нравится ощущение того, что ты можешь что-то дать людям или подвигнуть их что-то сделать для себя. Я верю, что книги могут внести вклад в формирование личности. Мне нравится, что мы создаем еще одну площадку, которая может в этом помочь. Я вижу отдачу в процессе, когда члены клуба ведут бурное обсуждение на встрече, раскрываются. У меня нет ожиданий от участников, но иногда человек приходит, и ты видишь его сначала в одном свете, а потом он начинает высказываться и раскрывается в совершенно ином ракурсе. И все это благодаря контексту, который мы создали.

«Точно не будет книг по психологии!»

Стратегия выбора книг

– Каждый месяц в книжном клубе происходит некое волшебство в виде выбора книги, и оно знаменует дальнейший вектор развития событий. Когда вы создаете голосование среди трех книг, именно вы выбираете эти три книги. Каких правил и принципов вы придерживаетесь?

– Сначала мы просим людей отправлять свои варианты, изучаем их. Кроме этого, есть и наш список книг, которые мы сами читали и знаем, что их чтение не будет потерей времени. Есть книги, о которых много говорят в инфополе (она только что была опубликована, была экранизирована). Или, условно, топ-100 мировой литературы, куда мы тоже можем заглянуть. И уже из всего этого формируется список на выбор.

Например, в октябре в списке была книга, которая только что была опубликована («Путешествие в Элевсин» Пелевина), книга из списка мировой литературы («Сто лет одиночества» Маркеса) и книга, которую предложили подписчики («Тайная история» Тартт). И «Тайная история» победила в голосовании. Она оправданно была хорошим вариантом, потому что является сильнейшим представителем конкретного жанра «темная академия», имеет хорошие отзывы, в том числе от литературных критиков, плюс в романе есть интересная вторая прослойка.

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

– Какие книги точно не попадут в голосование? Ощущение, что русская классика не попадет.

– Не факт, рано или поздно русская классика может появиться в «Шрифте», если мы почувствуем, что есть необходимость и потребность.

А точно не попадут книги по психологии. Я с большим уважением отношусь к психологии, но это отдельная сфера, где нужен иной подход и преследуются другие цели в обсуждении. Это не каждому подойдет. В московском клубе мы три раза брали книги по психологии и поняли, что это не ложится на встречу. Все заканчивается тем, что люди пересказывают свою биографию и ищут параллели между своими жизненными травмами и книгой.

– А нон-фикшн?

– Он тоже сложновато ложится под концепцию книжного клуба. Возьмем книгу Стивена Хокинга, где он рассказывает про черные дыры, теорию струн и так далее. Это очень сильная работа, но ты просто не понимаешь, о чем говорить на встрече. Можно обсудить, насколько это великая личность и чего он добился в жизни, или понял ты теорию струн или нет. В результате не так много можно унести из этого обсуждения. Я эти книги не исключаю, если кто-то предложит и они наберут большинство голосов, можно попробовать, но это не топ-приоритет.

– Что насчет книг на английском языке?

– Последний раз я думала об этом вчера перед сном (смеется.) Изначально бок о бок шли идеи о книжном клубе на русском языке и книжном клубе на английском языке. Но так как нам требовалось протестировать и формат, и программу, и востребованность проекта, мы отдали предпочтение русскоязычному формату, чтобы расширить аудиторию на старте.

Этот вопрос решится в течение нескольких месяцев, и я думаю, что появится дополнительное направление в рамках «Шрифта», где мы будем читать на английском и обсуждать прочитанное.

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

«Мы рассматриваем это не как проблему, а как возможность для улучшения»

Про управление проектом, острые углы, чувство ответственности и отсутствие пиара

– С какими сложностями ты сталкиваешься как руководитель?

– Параллельно мы работаем над несколькими историями. Сейчас вот закончили октябрь, и вот-вот будет ноябрьская встреча, параллельно прорабатываем декабрь. А у них совершенно разный дух и настроение. И нужно уметь разделять, правильно взаимодействовать с читателями.

– А есть люди, которые пытаются сломать формат и пусть неосознанно, но со своим уставом влезть в чужой монастырь – книжный клуб?

– Да, конечно, мы получаем пожелания по изменению формата. Но не рассматриваем это как проблему, это возможность для улучшения проекта. Изначально мы позиционируем себя как клуб с заботой 360 для клиента, мы готовы и любим адаптироваться.

Конечно же, есть ограничения. Например, на одну встречу мы можем принять не более 10 человек, включая модератора. Если больше, теряется химия, камерность. Для нас это не лекция, это встреча друзей. Поэтому мы сидим за круглым столом. Были случаи, люди писали и просили добавить их, когда уже было собрано 10 человек. С одной стороны, проект новый и каждый человек на вес золота, но одновременно у тебя уже есть 10 человек, которым ты хочешь обеспечить камерность. Этот момент распутья – разрыв сердца для нас. Потому что мы теряем одного человека, но сохраняем качество, которое обещали изначально.

Кроме этого, люди хотят знать заранее, какие книги будут на предстоящих встречах, чтобы начать их читать. Но мы настоятельно не советуем смешивать книги. Нам проще заложить полтора месяца на прочтение, чем портить ощущение, смешивая две абсолютно разные вселенные.

Появился запрос читать со своей книгой: кто-то хочет читать онлайн, другой любит аудиоформат, третий уже читал и просто хочет обсудить. Специально для них мы ввели формат «без книги». С одной стороны, мы сделали это скрепя сердце, потому что для нас упаковка и визуал, создание первых впечатлений от свидания с книгой очень важны, с другой стороны, есть потребность, и не одного человека, поэтому предлагаем альтернативы.

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

– Ощущаешь ли ты чувство ответственности?

– Я гиперответственный человек. Для меня любой небольшой косяк – это боль. Когда ты создаешь свой продукт, ты понимаешь, что все зависит только от вас, не на кого свалить. Мы начинаем планировать дату встречи и понимаем, что от того, сколько ты заложишь времени на прочтение, зависит, будут ли участники клуба нервничать, читая, или смогут распробовать.

Поэтому мы с каждой встречей клуба чуть-чуть растягиваем время. Планирование доставок, пространство встречи, кейтеринг, фотограф, которого ты не замечаешь, музыка до начала, тайминг встречи, деликатная модерация… Ощущаю ответственность на каждом этапе.

– Ты специалист по пиару, но ощущение, что пока проект сам себя успешно продвигает. Планируется ли пиар-продвижение в будущем?

– Я пока осознанно сдерживаю пиар проекта. С одной стороны, изначально мы не продвигали «Шрифт», важно было сформировать его как проект со всеми деталями и нюансами. Ведь проект должен быть готов к наплыву аудитории. Сейчас мы проводим две камерные встречи в месяц, и нам хватает органичного притока. Пока мы покупали только одну интеграцию у блогера, от нее пришла хорошая аудитория, на будущее у нас есть список блогеров, с кем мы хотели бы повзаимодействовать.

Плюс как пиар-специалист, который видел много брендов с сильным продуктом, раз за разом убеждаюсь в том, что проект способен продавать себя сам, если он хорош и готов к диалогу с аудиторией. Когда я пойму, что мы готовы расширяться дальше, мы начнем более активное промо.

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

«Люди нуждаются в красоте»

Про атмосферу из Пинтереста, необычный формат декабря и точку В

– За пять месяцев существования «Шрифта» на встречах побывали совершенно разные книголюбы. Какие интересные наблюдения ты сделала?

– Первое: противоположности притягиваются. Не нужно бояться смешивать разную аудиторию. Мы видим, как совершенно разные по возрасту, профессиям и другим параметрам люди классно взаимодействуют на площадке, и понимаем, что в этом колоссальная ценность. И если мы начнем фильтровать, то потеряем качество разностороннего взаимодействия.

Второе: потребность людей в красоте. Нам хотелось дать атмосферу из Pinterest. Когда ты говоришь про чтение книг, ты же не представляешь себя едущей в метро и читающей электронную книгу, ты представляешь чашечку кофе, плед, пинтерест-картинку. И нам хотелось сделать эту сказку реальностью. Очень хотелось замедлиться. Живя в Москве, я во многих вещах поступаюсь замедлением и уютом из-за темпа жизни, и мне так хотелось создать условия для свидания с собой. И когда ты видишь людей в книжном клубе, которые после встречи говорят: «А можно нам отрезать хмель?», «А правда можно взять камушек на память?», – для нас это очень трепетные моменты, потому что это то, как поступили бы мы! Если бы я была не модератором, а пришла как читатель, я бы сама с интересом поглядывала на этот хмель или камень всю встречу.

На моей памяти ни один книжный клуб не создавал такое. Недавно мы получили сообщение: «Я хотела в какой-нибудь книжный клуб, но просмотрев разные, я поняла, что хочу именно к вам, потому что у вас красиво!» И ты понимаешь, что все не зря!

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

– Декабрьская встреча планируется с мастер-классом по украшению печенек. Это разовый случай или расширение формата проекта?

– Все верно, модератор, участники клуба вместе с профессиональным кондитером будут украшать имбирные пряники, и не только. Есть две причины для этого мастер-класса.

Первая – это предновогодняя встреча «Шрифта». И мы хотели сделать ее особенной, не такой, как все (хотя наши встречи едва похожи одна на другую, всегда есть что-то свое). Это возможность подключить новые чувства восприятия, пообщаться дольше обычного, вместе прожить этот праздничный вечер.

Вторая причина – книга. Она диктовала нам свои условия. Вообще мы очень чутко реагируем на эмоции, которые каждая книга вызывает. И эта – вся про тепло, любовь к родным и окружающим, умение самому создавать моменты счастья. И при подготовке программы мы знали, что чего-то не хватает. Раз мы говорим о шведской концепции счастья, читаем такую теплую книгу, почему бы не создать что-то, что может стать закупоренным моментом радости и уюта завтрашнего дня. Начали обсуждать форматы с коллегами из You&Me, среди их резидентов много талантливых ребят. Я перебирала любимые цитаты из книги, и вот оно – «Во всех непонятных ситуациях ешьте печенье». И все встало на свои места.

Мастер-класс не станет постоянной историей, но безусловно, мы и дальше будем стараться удивлять участников клуба новыми фишками.

– Есть ли у проекта точка B?

– Надеюсь, что нет (смеется). Конечно, у нас есть четкая стратегия, цели, которые мы перед собой ставим в плане охватов, качества и количества встреч. Но нет конечной точки. Нам важен путь, где каждая встреча должна быть отработана на 100 процентов. Это как в театре, ты можешь прийти на конкретную постановку и хочешь, чтобы она была отыграна идеально, тебя не волнует, что театр делал до и после, сколько у него было или будет постановок. Так же и мы понимаем, что кто-то может прийти под конкретную книгу, и мы должны дать тот самый опыт «Шрифта».

Фото: предоставлено Ильзирой Ахметзяновой

Энже Садыкова

[1] «Вторники с Морри» (англ. Tuesdays with Morrie) — документальная книга, написанная в 1997 году американским писателем Митчем Элбомом

[2] Муни Витчер. Нина – девочка Шестой Луны. Цикл из 7 книг

[3] Юлия Вознесенская. Юлианна, или Игра в киднеппинг