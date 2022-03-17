Основатель «Тюбетей» Султан Сафин: Татарскую еду халяль будем продвигать на мировой рынок

Основатель сети ресторанов быстрого питания «Тюбетей» Султан Сафин считает необходимым продвигать татарскую национальную кухню халяль вне пределов Татарстана и России. Об этом предприниматель рассказал в ходе пленарного заседания X Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел.

«Татарская национальная кухня ничем не уступает кухне других народов мира. Халяльные татарские блюда должны продаваться по всему миру. Каждый день мы делаем шаги в этом направлении. Хотим развивать нашу сеть в мире», — сказал Сафин.

Он также отметил, что организация работает по канонам ислама не только в плане используемых продуктов, но и принципов организации бизнеса. В частности, не привлекает кредитные деньги и заботится о чистоте прибыли с точки зрения религии.

Султан Сафин также подчеркнул, что за последние несколько лет в Казани удалось переломить ситуацию, когда рынок халяль-питания в основном обеспечивался узбекскими кафе и ресторанами. «В 2016 году наши павильоны нигде в городе не хотели устанавливать. Но эти сложности нам удалось преодолеть. Я очень расстраивался, видя отношение к татарским национальным блюдам. Пунктов халяльного питания было совсем мало», — отметил спикер.