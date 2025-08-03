Основатель «Туган Батыра» Абдрахманов рассказал о развитии этноспорта в Татарстане

Татарстан находится на пути развития этноспорта и этнофестивалей. Об этом заявил основатель проекта «Туган Батыр», соучредитель национального комплекса «Туган Авылым», член общественного совета при агентстве инвестиционного развития РТ, вице президент Арио, президент Федерации грэпплинга РТ Радик Абдрахманов.

IV турнир по стрельбе из лука «Туган Батыр», на котором участники выступили в традиционных нарядах тюркских и кавказских народов, прошел 2 августа в Елабуге. Основатель одноименного проекта Абдрахманов рассказал, что подобная идея нацелена на развитие традиционного спорта.

«Мы вообще делаем отдельную номинацию, награду за лучший костюм. Такие турниры проходят по всему миру: в Турции, в Казахстане, в Узбекистане, в Башкирии. И мы хотим, чтобы в нашем Татарстане традиционный спорт развивался, чтобы наши традиции, наша культура развивались вместе с этим», – подчеркнул он.

По словам Абдрахманова, на турнир приехали участники с многочисленных регионов России, Турции, Казахстана и Киргизии. В этих странах этнофестивали и этнический спорт развиваются уже давно.

«Мы сейчас находимся только на начальном пути развития этноспорта и этнофестивалей. И мы будем делать все, чтобы в нашем регионе это развивалось. Потому что это – поток туристов, это – сохранение наших традиций, это – вовлечение в процесс множества талантливых участников», – отметил основатель проекта «Туган Батыр».