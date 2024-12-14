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Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в Испании при падении в ущелье
Основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в возрасте 71 года в результате трагического инцидента. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.
«С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», – говорится в заявлении корпорации.
Как сообщает El Pais, ссылаясь на свои источники, инцидент произошел в горах Каталонии неподалеку от Барселоны. Предприниматель, по имеющимся данным, сорвался в ущелье рядом с пещерами Сальнитре, находящимися на пути к монастырю Монтсеррат.
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