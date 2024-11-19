Основатель сети алкомаркетов: В России народ трезвый благодаря легальной работе ритейла

Среди россиян фиксируют высокий уровень трезвости благодаря легальной работе ритейла. Так считает основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников.

«У нас народ трезвый сегодня — и как раз благодаря работе в первую очередь легального ритейла и производителя», - сказал бизнесмен в интервью РБК.

Причем по его мнению, цель сети алкомаркетов - поменять отношение жителей России к алкогольной продукции.

Он также подчеркнул, что за последние 36 лет российское общество прошло большую «алкогольную трансформацию». Если в конце прошлого века в его родном городе Бакал в Челябинской области можно было увидеть человека, лежащего на улице в нетрезвом виде, то на сегодняшний день таких «картин» не наблюдается, говорит спикер.

«Я помню, как люди вне зависимости от времени года лежали на улице в непотребном состоянии. Сегодня, приезжая туда (в свой родной город Бакал в Челябинской области – прим. «Т-и»), я этого не вижу», - сказал он.