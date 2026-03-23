Основатель организации «Просто другие» рассказала, где могут работать люди с РАС

По данным Минздрава РФ, 1% детского населения – дети с аутизмом. Реальные цифры диагностики ниже, но с каждым годом инструменты становятся лучше, и выявленных случаев все больше. Об этом сообщила сегодня председатель общественной организации помощи детям-инвалидам с РАС и их семьям «Просто другие» Анна Устиновская на пресс-конференции в «Татар-информе».

«10 лет назад, когда создавалась организация «Просто другие», было совершенно непонятно, какой путь нас ждет. Не было ничего. Мы привезли опыт из Воронежа, где система зародилась раньше, и за эти годы прошли огромный путь», – рассказала она.

По данным Устиновской, аутизм – «специфическая история». Это сложности с коммуникацией и социальной адаптацией. Человек с РАС может быть интеллектуально сохранен, но ему трудно жить в обществе.

«Наша задача как родителей – создать систему, при которой наши дети смогут жить самостоятельно или с поддержкой, когда нас не станет. Аутизм – это вызов на каждом этапе жизни: школа, колледж, работа», – добавила она.

Устиновская сообщила, что для людей с РАС важен опыт трудоустройства. «Люди с РАС – это «люди системы». Им подходит монотонная, структурированная работа. Например, работа на складах маркетплейсов, ведение баз данных, работа в архивах или типографиях. Им не нужен суперинтеллект для этих задач, им нужна структура», – отметила она.