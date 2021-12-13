Основатель казанского хосписа Владимир Вавилов удостоен премии Андрея Первозванного

XXVIII церемония награждения прошла сегодня в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Лауреатом международной премии Андрея Первозванного «Вера и верность» стал председатель Фонда имени Анжелы Вавиловой и основатель казанского хосписа Владимир Вавилов.

Как рассказал председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, премия «Вера и Верность» вручается людям, которые в самых разных обстоятельствах выполнили свой профессиональный и гражданский долг, а также сохранили человеческое достоинство.

«Они – образцы для подражания и напоминание о высокой ценности принципов, отраженных в девизе премии - веры и верности», – заявил Якунин.

Новость о том, что он попал в двадцатку кандидатов на премию фонда Андрея Первозванного, стала для Владимира Вавилова сюрпризом.

«Я одновременно обрадовался и удивился. Но когда узнал, что стал победителем, сердце наполнилось гордостью, что я не зря занимаюсь этой работой. Для меня она кажется невидимой, но со стороны, оказывается, люди видят и оценивают ее. Это награда дает мне уверенность и силы идти дальше. Спасибо за признание моей работы и работы моей команды!» – поделился Владимир Вавилов.

Лауреатам премии вручили орденскую звезду, ювелирный знак, ленту и рукописную икону Андрея Первозванного. Икону Вавилов планирует передать в будущий храм второго хосписа, строительство которого продолжается в Казани.

