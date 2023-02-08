Основатель группы Pink Floyd призвал к немедленному перемирию на Украине

Один основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН с призывом к немедленному перемирию на Украине. Обращаясь к сторонам конфликта, он отметил, что это единственный разумный путь действий.

«Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий сегодня — это немедленное перемирие на Украине. Никаких „но“, никаких „если“», — приводит его слова ТАСС.

Он адресовал свой призыв к президентам США, России, Украины, а также НАТО и Евросоюзу. «Пожалуйста, измените курс сейчас, договоритесь о перемирии на Украине сегодня», — сказал музыкант.