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Основатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов находится в больнице, передает РИА Новости.
Как сообщил агентству его сын, он пока не знает подробностей о состоянии отца и диагнозе.
В свою очередь по данным RT, 76-летний Бари Алибасов попал в больницу, предварительно, с инсультом. В настоящее время основатель группы «На-На» находится в сознании.
«Пока нет результатов анализов, сейчас его отправили на КТ и обследование», – сообщил агентству сын Алибасова.
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