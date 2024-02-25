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Происшествия 25 февраля 2024 17:57

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу

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Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов находится в больнице, передает РИА Новости.

Как сообщил агентству его сын, он пока не знает подробностей о состоянии отца и диагнозе.

В свою очередь по данным RT, 76-летний Бари Алибасов попал в больницу, предварительно, с инсультом. В настоящее время основатель группы «На-На» находится в сознании.

«Пока нет результатов анализов, сейчас его отправили на КТ и обследование», – сообщил агентству сын Алибасова.

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