Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о большом количестве украинских пленных

Группе «Вагнер» удалось захватить в плен много украинских военных. При этом с их стороны нет жестокости к пленным солдатам ВСУ, подчеркнул основатель ЧВК Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — заметил он.

Пригожин отметил, что жестче остальных к пленным относятся те, к кому они попали на передовой. «Это их враг с оружием в руках. Тут же война вся идет на адреналине, на злости. А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», — подчеркнул он.