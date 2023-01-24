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Политика
24 января 2023  16:09

Основатель ЧВК «Вагнер» назвал цель штурма Артемовска

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что штурм города Артемовск (украинское название Бахмут) на территории ДНР необходим для уничтожения самых боеспособных частей Вооруженных сил Украины. По его словам, пока вагнеровцы ликвидируют соединения ВСУ в окрестностях города и препятствуют их наступлению на любом направлении.

«Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК "Вагнер" их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Врио ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что у украинских военных сейчас есть лишь одна дорога в Артемовск, остальные пути были отрезаны. Об оперативном окружении Артемовска он говорил еще на прошлой неделе.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.

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