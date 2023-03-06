Основатель «Царьграда» о попытке покушения: «Ни угрозы, ни теракты – не повлияют»

Спецслужбы предотвратили покушение на основателя телеканала «Царьград», заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, теракт планировалось осуществить путем подрыва взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля. Ранее таким же образом была убита журналистка Дарья Дугина.

По данным ФСБ, организатором покушения на Константина Малофеева выступил участник «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, находящегося под контролем СБУ. Ранее эта преступная группировка совершила нападение на мирных жителей Брянской области. Националисты напали на фельдшерский пункт и обстреляли автомашину со школьниками.

По словам Константина Малофеева, произошедшее не повлияет на его патриотическую позицию и политику редакции «Царьграда». «В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы. Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», – написал Малофеев в своем телеграмм-канале.

Ранее основатель «Царьграда» дал развернутое интервью корреспонденту «Татар-информа», в котором заявил, что представители всех народов России, в том числе русские, татары, чуваши, должны чувствовать свою ответственность за будущее страны. Он высоко оценил мероприятия, которые проводятся в Татарстане для повышения межнационального мира и согласия.