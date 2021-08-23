Осмотр авиапредприятий и посещение выставки: Галимова назвала точки визита Шойгу в Казань

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе предстоящего визита в Казань посетит ряд объектов, в том числе, связанных с авиационной отраслью. Также ожидается, что министр осмотрит свою творческую выставку в Казани. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что предстоящий визит, в первую очередь, будет связан с оборонными предприятиями, расположенными на территории республики.

«Будет осмотр ряда объектов, сейчас формируется программа [визита]. Точно говорить пока рано, но там точно будут объекты, связанные с авиационной отраслью, потому что у Минобороны большие заказы в этой части», — рассказала Галимова.

По ее словам, другим пунктом программы мероприятий может стать посещение Сергеем Шойгу своей творческой выставки, которая открылась в татарстанской столице в конце прошлой недели.

«Рассчитываем, что он посетит выставку, которую мы открыли на выходных», — резюмировала Галимова.