Осколки прижились, и долгу остался верен: боец СВО Руслан после ранения вернулся в строй

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Мобилизованный на СВО Руслан из села Слобода Архангельская служит на Херсонском направлении. До специальной военной операции он работал оператором-наполнителем в нефтяной организации в Нижнекамске, за плечами – срочная служба в танковых войсках в 2004–2006 годах, звание младшего сержанта. Когда его мобилизовали, Руслану было 36 лет.

Сегодня он – стрелок в мотострелковой бригаде. Позиции подразделения находятся на берегу Днепра, в так называемой «красной зоне», на линии соприкосновения. Здесь главное оружие – не только автомат, но и постоянная бдительность. Противник чаще всего работает дронами, реже – артиллерией.

«Выходить наверх – значит светиться. Поэтому и живем под землей», – поясняет боец.

Большую часть времени военнослужащие проводят в блиндажах. Все укрепления они строили и оборудовали сами, тщательно маскировали. Между позициями передвигаются по подземным коридорам, а огонь ведут со специально оборудованных точек, которые регулярно меняют, чтобы противник не смог обнаружить основные укрытия.

Летом 2023 года, во время земляных работ, произошел прилет дрона-камикадзе. Руслан получил множественные ожоги и осколочные ранения. Крупные осколки, в том числе из головы, врачи извлекли: снаряд был буквально нашпигован металлом и деревом. Но часть осколков так и осталась в теле.

«Они и сейчас во мне – прижились, – говорит Руслан. – В тот раз не повезло только мне, остальных ребят не зацепило».

После лечения в госпитале бойцу дали месяц отпуска для реабилитации. Однако уже в октябре 2023 года он вернулся в строй.

Опасность здесь стала привычной. Если начинается налет, действуют по обстановке: либо временно укрываются, либо вступают в борьбу с беспилотниками. В этом помогают и станции РЭБ. На поверхность выходят в основном для получения боеприпасов, продовольствия и гуманитарной помощи.

Снабжение от Минобороны, по словам Руслана, налажено, с обмундированием и продуктами проблем нет. Готовят по очереди на буржуйке – каши, макароны с тушенкой. Если требуется что-то дополнительное, покупают сами или просят привезти тех, кто уезжает в отпуск. Особенно востребованы генераторы и топливо – по этим запросам помогают волонтеры, иногда бойцы скидываются и приобретают необходимое сами.

Гуманитарные грузы из Новошешминского района и других районов Татарстана (полк, в котором служит Руслан, полностью татарстанский) поступают регулярно. Недавно прибыл очередной груз, который собирали всем районом. В этот момент Руслан уже садился в автобус, отправляясь в отпуск, когда сослуживец крикнул ему вслед, что на его имя пришли посылки.

Оказалось, что помощь для него собирали сотрудники местной газеты. Уже приехав домой, Руслан сначала заехал к матери Рание в Слободу Архангельскую, а затем по пути в Нижнекамск заглянул в редакцию, чтобы лично поблагодарить сотрудников – несмотря на то, что содержимое посылок он тогда даже не успел посмотреть.

Дома его ждали жена Гульназ и дочери – 14-летняя Аделя и 5-летняя Алина. О службе подробнее удалось поговорить уже через несколько дней после его приезда.

«Все очень соскучились, особенно младшая дочка. Не отходит ни на шаг, даже когда я бреюсь, сидит на стульчике и смотрит», – поделился Руслан.

Недавно бойца наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени. Также ему пообещали вручить награду за перенесенное ранение. Совсем неподалеку от него служит и его одноклассник Сергей – их мобилизовали из Слободы Архангельской вдвоем. Но встретиться на фронте почти невозможно: только дома, если совпадут отпуска.

Несмотря на постоянную опасность и тяготы службы, настроение у Руслана остается боевым. 21 декабря он вновь отправился в часть – в свою подземную военную жизнь. Конечно, жаль, что Новый год придется встречать не с семьей, но для него сейчас главное – выполнить свой долг.

Руслан надеется, что однажды все испытания останутся позади и жизнь на «гражданке» обязательно возобновится.