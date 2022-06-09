«Оскар в боевых искусствах»: В Казани вручат награду «Алтын Билбау — Золотой пояс»

В Казани 11 июня пройдет пятая по счету торжественная церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Алтын Билбау — Золотой пояс». В последние годы премия набрала популярность и стала ожидаемым событием не только для зрителей и любителей, но и для профессиональных спортсменов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ Фархат Хуснутдинов.

«Спортсмены в течение года своим трудом и потом добиваются успехов и шанса стать победителем. Получить высшую награду на конкурсе «Алтын Билбау — Золотой пояс» — это очень дорогого стоит. Мы отбираем участников по спортивному принципу, победителем станет достойнейший и сильнейший», — отметил собеседник.

В спортивном сообществе эту премию давно называют «Оскаром в боевых искусствах». Будут выбраны лучшие по пяти номинациям: «Лучшие спортсмен и спортсменка года», «Лучший тренер года», «Лучший руководитель года», «Лучший промоутер года» и «Верность традициям», добавил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«В Татарстане порядка 15 тыс. спортсменов, занимающихся боевыми искусствами. Главная задача премии — пропаганда здорового образа жизни и занятий физкультурой среди населения», — заявил он.

При этом замминистра подчеркнул, что 2022 год стал юбилейным для двух федераций боевых искусств в Татарстане: ушу и каратэ киокусинкай. Для занимающихся этими дисциплинами будет проведена отдельная церемония чествования: на нее соберутся ветераны, которые получат памятные медали, приуроченные к юбилейной дате.

В каждой номинации будет выбран победитель, который получит не только диплом, удостоверение, почетный знак и статуэтку, но и денежное вознаграждение, сообщил руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер Татарстана Александр Даренков.

«На самой церемонии мы постарались сделать акцент на показательных выступлениях федераций боевых искусств Татарстана. Но будут и артисты с шоу-программой. Это было пожелание зрителей, потому что они хотят увидеть всю палитру и выбрать секцию, куда они хотят отдать своего ребенка», —уточнил он.

По его словам, зрителей ждут выступления федераций восточного боевого единоборства, сетокан (классический стиль каратэ), айкидо, армейского рукопашного боя и многих других. Кроме того, федерация киокусинкай продемонстрирует искусство томашевари. Это разбивание незащищенными частями тела твердых предметов. Также выступит команда ушуистов, которая включает чемпионов мира. Впервые на церемонии выступят спортсмены, занимающиеся кендо. Это японское боевое искусство, основанное на владении мечом.

Церемония награждения премии «Алтын Билбау — Золотой пояс» состоится 11 июня в 13.00 в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Для получения билетов можно обратиться в любую из федераций, причастных к организации премии.