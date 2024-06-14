Ошибочный атрибут хорошего настроения: врач-нарколог развеял мифы о пользе алкоголя

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Спиртное присутствует на многих праздниках и вечеринках, оно ошибочно считается атрибутом хорошего настроения. Некоторые люди принимают алкоголь в качестве снотворного, чтобы быстрее уснуть или расслабиться после тяжелого трудового дня. Однако это заблуждение, которое может привести к большим проблемам со здоровьем.

Безопасной дозы алкоголя не существует. Алкоголь — это яд для организма, в виде любых напитков и в любых количествах.

Что происходит с организмом человека при употреблении алкоголя?

Основная нагрузка приходится на печень. Именно она обеспечивает распад этанола до безопасных соединений, но только при условии, что алкоголь поступил в небольшом количестве (30-50 мл.). При частом употреблении и в больших объемах печень перестает справляться с переработкой спиртного и в ней запускаются необратимые процессы разрушения.

Особенность этанола в том, что он быстро всасывается в кровь и разносится по всему организму. Молекулы спирта могут проникнуть куда угодно, в том числе и в мозг. Замедляется работа мозговых центров, нарушаются внимание и память. Начинают «страдать» все важные органы и системы организма, в т.ч. психика.

Этанол разрушает эритроциты: клетки крови, снабжающие кислородом все органы и ткани. Начинается кислородное голодание – гипоксия клеток организма.

Больше всего страдает от этого головной мозг. Например, при употреблении 100 граммов водки может погибнуть до 8000 нейронов. Далее погибшие клетки начинают гнить и разлагаться непосредственно внутри мозга, что является причиной головной боли с утра. В народе это состояние называется похмельем.

Не в лучшую сторону меняется внешний вид пьющего человека. Кожа быстро стареет: становится сухой, теряет эластичность и упругость.

Чрезмерное употребление спиртного провоцирует набор веса и отечность. Спиртные напитки сами по себе калорийны, поскольку в них, в зависимости от вида алкоголя, содержатся сахар, дрожжи, хлебные злаки. Также прием алкоголя повышает аппетит, а закусывают обычно высококалорийными нездоровыми продуктами с большим содержанием соли, особенно при употреблении пива. Сильные отеки после приема алкоголя образуются из-за его способности притягивать к себе молекулы воды и удерживать их в течение долгого времени. Но тем не менее человек испытает жажду, так как вода в организме есть, но не там, где нужно.

Эксперты напомнишли основные распространенные заблуждения об алкоголе

1.Алкоголь помогает крепко спать.

Это неверно. Алкоголь, принятый перед сном, угнетает нервную систему, что действительно облегчает засыпание, но при этом сокращает фазу быстрого сна, во время которой происходит восстановление мозга. Сон становится коротким, поверхностным и прерывистым. Это приводит к сокращению общего времени ночного отдыха, из-за чего днем возникает головная боль, разбитость, слабость, раздражительность и снижение работоспособности.

2.Алкоголь помогает расслабиться и улучшает настроение.

Алкоголь – доказанный депрессант, который нарушает химический баланс мозга и повышает уровень гормонов стресса в крови. После кратковременной выработки дофамина – гормона радости – в организме образуется вещество тетрагидроизохинолин, которое блокирует последующую выработку дофамина. Это способствует возникновению депрессивных состояний. Люди, регулярно принимающие алкоголь, часто пребывают либо в подавленном настроении, либо становятся раздражительными, нервозными и агрессивными.

Как начать жить без алкоголя?

Если вы осознали, какой вред наносит алкоголь вашему организму, то отказаться от него можно самостоятельно. Вот несколько советов врача-нарколога.

Поставьте перед собой цель

Если не будет четкой цели, для чего вы хотите бросить пить, то все напрасно.

Сообщите близким и друзьям

Если рядом есть человек, который готов помочь, это придаст уверенности и мотивацию.

Научитесь говорить «нет»

Если вы идете на торжество, где будет много незнакомых людей, будьте морально готовы к давлению с их стороны. Чтобы не поддаться на уговоры, заранее продумайте, что будете отвечать. Отказываться нужно вежливо, но твердо. Не стоит оправдываться — вы не обязаны ничего объяснять.

Устройте отпуск от алкоголя

Возьмите отпуск от алкоголя на две недели, потом — на месяц, затем — на два и т. д. Вы заметите, как быстро будет снижаться ваша устойчивость к алкоголю.

Замените алкоголь на безалкогольные напитки

Мир безалкогольных напитков настолько интересный и разнообразный, что вы без проблем сможете найти приятные альтернативные возможности.

Найдите себе новое хобби и увлечение

Это может быть туристический клуб, где есть короткие походы, например, на выходные, студии танцев, рукоделия, спортивные секции и многое другое.

Научитесь справляться с психоэмоциональным напряжением без спиртного

Йога, танцы, медитации, поход в баню, плавание – всегда можно найти свой источник расслабления.

Не бойтесь обратиться за помощью

Можно позвонить на бесплатную горячую линию 8 800 2000 200 и поговорить со специалистами или обратиться за помощью к психологу, психотерапевту, наркологу.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»