Происшествия 8 апреля 2026 15:59

Ошибки в монтаже электроприборов в доме вызвали пожар, в котором пострадали два жителя РТ

В Тукаевском районе РТ ошибки в монтаже электроприборов вызвали пожар в частном доме. Двое человек пострадали.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелась обрешетка кровли одного из домов в селе Мусабай-Завод. После того, как пожар площадью 90 квадратных метров был потушен, двое мужчин обратились за медпомощью.

В МЧС призвали татарстанцев проверять и своевременно менять неисправное электрооборудование, а также доверять их монтаж только специализированным организациям.

#гу мчс рф по рт #потушили пожар
