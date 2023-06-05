«Ошибка Тутберидзе и молодец Плющенко»: Ренат Лайшев – о битве России и Запада в спорте

Ренат Лайшев: «Вот сейчас прошел чемпионат мира по хоккею. Ну какой это хоккей без России? Ну выиграли канадцы немцев, и что? Думаете, они сами получили удовлетворение от этой победы?»

Фото: layshev.ru

«Будто мы индейцы первобытные. Всё хотят нас в резервации какие-то посадить»

Главная тема последнего года, месяцев и дней – допуск России до международных соревнований. В частности, на Олимпийские игры. При этом у МОК есть ряд условий, который вызывают большие споры в России.

Это должно быть возможным только при возвращении флага, формы и гимна России. И не надо поддаваться на какие-то послабления. Будто мы индейцы первобытные. Все хотят нас в резервации какие-то посадить. Нам необходимо возвращаться на достойнейшем уровне, как это было всегда. В обратном случае нам надо проводить альтернативные Игры. Ведь достаточное количество стран – БРИКС, Азии, Латинской Америки, которые с удовольствием будут участвовать в таких соревнованиях. И делать их интереснее и сильнее.

А с другой стороны, Запад понимает, что Олимпиада без России – это неинтересно. Вот сейчас прошел чемпионат мира по хоккею. Ну какой это хоккей без России? Ну выиграли канадцы у немцев, и что? Думаете, они сами получили удовлетворение от этой победы? Это неполноценный чемпион. Я когда ездил на чемпионаты мира и Олимпиады, все зрители, официальные лица со всего мира ждали матчей Россия – Канада. А после этих поединков залы пустели.

При этом глава МОК Томас Бах в своих публичных выступлениях всячески подчеркивает необходимость возвращения России. Говорит, что автономия спорта подрывается некоторыми правительствами западных стран. Имеет смысл всерьез воспринимать это?

Это политические игры, которые сейчас есть в мире. И Бах хочет подстроиться под всю эту конструкцию недружественных России стран. Он пытается угодить всем, но тут давит Украина со своими пожеланиями, чтобы нашу страну «душили» по всем направлениям. А то, что наши спортсмены самые сильные, то мы это знаем. Участвовать в нейтральном статусе? Тут есть другой момент. Олимпиада – ответственные соревнования, и к ним нужно системно готовиться. Как это делать, если нет гарантии участия? В общем, есть люди умнее, думаю, они примут правильное политическое решение.

«Бах хочет подстроиться под всю эту конструкцию недружественных России стран. Он пытается угодить всем, но тут давит Украина со своими пожеланиями, чтобы нашу страну «душили» по всем направлениям» Фото: olympics.com

Вы говорите про альтернативные Игры. Но зачем тем же странам БРИКС в них участвовать? Они же не планируют и публично даже не обсуждают отказ от существующих Олимпийских игр?

У нас есть друзья. Индия, Китай, латинские страны, они могут параллельно прислать спортсменов своих. Эти соревнования должны создаться поэтапно. И через какое-то время они могут стать даже сильнее и интереснее Олимпийских игр.

«Правда на нашей стороне. А у них мужики соревнуются с женщинами. Это вот куда?»

Перспектива – дело хорошее. А как быть спортсменам, которые не будут участвовать в Олимпиадах в этот неопределенный срок? В некоторых видах спорта у спортсменов вообще бывает не более одной Олимпиады.

Был период, в котором я жил. Это была Олимпиада-80 и -84. И как-то разумно это пережили. И потом приезжали к нам делегации западных стран и говорили, чтобы больше никогда спорт не смешивался с политикой. Что надо защищать интересы спортсменов, которые не должны страдать из-за политики. Это были их слова. А сейчас они спорт сделали чуть ли не главным оружием против России.

Мы с вами обсуждаем нейтральный статус, гимн и далее по списку. Но это темы прошедших лет. Сейчас от российских спортсменов требуют большего. А именно: осудить или не одобрять СВО, не представлять спортобщества, связанные с армией или МВД. Как с этим быть?

Я к этому отношусь так: Запад копает под Россию во всех областях, где нас можно ущемить. Это от бессильной злобы. А мы продолжаем гордо нести наш флаг. Всё у нас получится и без них. Все эти жесткие требования и ограничения, чтобы нас хоть как-то задеть. И у них нет чувства удовлетворения, поскольку Россия относится к этому довольно спокойно и равнодушно. Они спекулируют нашими детьми, спортсменами, а реакции от России практически нет. А нам ни в коем случае нельзя поддаваться, сдаваться. Правда на нашей стороне. А их «правда» заключается в том, что у них мужики соревнуются с женщинами. Это вот куда? Вообще не подлежит разумному объяснению.

«Я считаю, что нужно больше уделять внимание результатам фигурного катания России, которых достигла Этери Тутберидзе» Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко»

Интересные дела творятся в фигурном катании. Этери Тутберидзе дважды не пришла на награждение к Путину. И многие заметили, что из ее социальных сетей исчезли упоминания и фотографии с Президентом России. Что происходит?

Я не особо в этой теме. Но если это так, то это большая ошибка Тутберидзе. Я считаю, что нужно больше уделять внимания результатам фигурного катания России, которых достигла Этери Тутберидзе. А все проблемы России временные. Как бы потом не было стыдно Тутберидзе за всякие разные действия.

А самое смешное: сколько вы ругали Евгения Плющенко в разных интервью. Дураком называли и так далее. Но он скорее похож на вас по патриотизму. Он открыто поддерживает СВО и Президента страны. Что скажете?

Был другой период и определенное поведение. Но сейчас я бы хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает всё правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны.

«Сейчас я бы хотел взять свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает всё правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны» Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

Тем временем в фигурном катании продолжается Санта-Барбара вокруг допингового скандала по отношению к Камиле Валиевой. WADA требует отстранить фигуристку от спорта на 4 года. Какая у вас информация и личное мнение на этот счет?

Специально не задавал нашим девочкам никаких вопросов, чтобы не расстраивать. Но все дело в том, что на Западе просто боятся наших фигуристок. Им выгодно, чтобы не было конкуренции со стороны России. Ведь против наших спортсменок им ловить попросту нечего.

Мы рассматриваем вот с этой стороны, о которой вы сейчас говорите. Но меня волнует другое. Почему до сих пор нет результатов расследования, откуда в крови несовершеннолетней на тот момент спортсменки оказался допинг? Кто виноват-то?

Может, его, допинга, и не было? И никто не виноват. Часто допингом становится препарат, который вчера и запрещен-то не был. А потом он внезапно становится допингом по решению той или иной комиссии. Я так думаю. И верю Камиле Валиевой, знаю ее хорошо. И зная тренерский состав, не могло такого быть. Никто бы не стал специально так рисковать.

Международных соревнований у нас нет, и мы все чаще видим, что наши спортсмены переключаются на шоу-бизнес. Теперь и до политики дошло. Алина Загитова выступит на питерском Международном экономическом форуме. Зачем ей это?

Это надо для моральной поддержки наших спортсменов. Что страна их помнит, любит и знает. А те же ледовые шоу нужны для поддержки мастерства, спортивной практики. Сегодня идет большое противостояние с Западом во всем. Например, в кино нас также не пускают на отдельные фестивали. Нам навязывают какие-то однотипные американские фильмы. Посмотрите, куда-то исчезли и классические французские и итальянские ленты. И ничего, там помалкивают.

«Те же ледовые шоу нужны для поддержки мастерства, спортивной практики» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В киношной компании стараюсь говорить на патриотическую тему. Возможно, не всем это нравится»

Вот вы сами сказали про кино. А мы знаем, что вы человек не только спорта, но и искусства – каскадер, снимались в известных лентах. Как вы относитесь к своим коллегам, которые уезжают из страны и за рубежом ругают Россию?

Это абсолютно неправильный подход с их стороны. Через какое-то время им будет стыдно, что они приняли такое решение. Они должны понимать, что всю свою популярность они получили в России, у нашего зрителя. Нельзя отворачиваться от Родины. А мы на правильном пути. Об этом не раз говорил и Владимир Владимирович Путин.

С кем из «киношной тусовки» у вас испортились отношения на фоне текущей ситуации на Украине?

Глобальных разногласий нет. Но в таких компаниях я все равно стараюсь говорить на патриотическую тему. Возможно, не всем это нравится. Но я не хочу перечислять отдельно взятых людей. Кто-то говорит о своих детях, которые живут на Западе. Некоторые не против нашей страны, но у них счета там есть, которыми они хотят пользоваться. Но и это я считаю неправильным ведением дел. Мы все должны окунуться в это противостояние с Западом. Наша страна, свободу которой завоевали наши родители, деды и прадеды, – это важнее, чем мелкие личные интересы. Это должно до всех дойти, но до некоторых еще не дошло. Я повторюсь, именно в нашей стране они заработали то признание, которое позволило заработать эти деньги. Часть людей среди актеров и артистов, с которыми я общаюсь, сознательные люди, преданы своей стране. Но не все, к сожалению.