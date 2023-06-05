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«Ошибка Тутберидзе и молодец Плющенко»: Ренат Лайшев – о битве России и Запада в спорте
Резко поменял свое мнение об Этери Тутберидзе и ее антагонисте Евгении Плющенко Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев. Своими мыслями о специальной военной операции, санкциях Запада против российского спорта и «киношной тусовке» он рассказал в интервью «ТИ-Спорт».
«Будто мы индейцы первобытные. Всё хотят нас в резервации какие-то посадить»
Главная тема последнего года, месяцев и дней – допуск России до международных соревнований. В частности, на Олимпийские игры. При этом у МОК есть ряд условий, который вызывают большие споры в России.
Это должно быть возможным только при возвращении флага, формы и гимна России. И не надо поддаваться на какие-то послабления. Будто мы индейцы первобытные. Все хотят нас в резервации какие-то посадить. Нам необходимо возвращаться на достойнейшем уровне, как это было всегда. В обратном случае нам надо проводить альтернативные Игры. Ведь достаточное количество стран – БРИКС, Азии, Латинской Америки, которые с удовольствием будут участвовать в таких соревнованиях. И делать их интереснее и сильнее.
А с другой стороны, Запад понимает, что Олимпиада без России – это неинтересно. Вот сейчас прошел чемпионат мира по хоккею. Ну какой это хоккей без России? Ну выиграли канадцы у немцев, и что? Думаете, они сами получили удовлетворение от этой победы? Это неполноценный чемпион. Я когда ездил на чемпионаты мира и Олимпиады, все зрители, официальные лица со всего мира ждали матчей Россия – Канада. А после этих поединков залы пустели.
При этом глава МОК Томас Бах в своих публичных выступлениях всячески подчеркивает необходимость возвращения России. Говорит, что автономия спорта подрывается некоторыми правительствами западных стран. Имеет смысл всерьез воспринимать это?
Это политические игры, которые сейчас есть в мире. И Бах хочет подстроиться под всю эту конструкцию недружественных России стран. Он пытается угодить всем, но тут давит Украина со своими пожеланиями, чтобы нашу страну «душили» по всем направлениям. А то, что наши спортсмены самые сильные, то мы это знаем. Участвовать в нейтральном статусе? Тут есть другой момент. Олимпиада – ответственные соревнования, и к ним нужно системно готовиться. Как это делать, если нет гарантии участия? В общем, есть люди умнее, думаю, они примут правильное политическое решение.
Вы говорите про альтернативные Игры. Но зачем тем же странам БРИКС в них участвовать? Они же не планируют и публично даже не обсуждают отказ от существующих Олимпийских игр?
У нас есть друзья. Индия, Китай, латинские страны, они могут параллельно прислать спортсменов своих. Эти соревнования должны создаться поэтапно. И через какое-то время они могут стать даже сильнее и интереснее Олимпийских игр.
«Правда на нашей стороне. А у них мужики соревнуются с женщинами. Это вот куда?»
Перспектива – дело хорошее. А как быть спортсменам, которые не будут участвовать в Олимпиадах в этот неопределенный срок? В некоторых видах спорта у спортсменов вообще бывает не более одной Олимпиады.
Был период, в котором я жил. Это была Олимпиада-80 и -84. И как-то разумно это пережили. И потом приезжали к нам делегации западных стран и говорили, чтобы больше никогда спорт не смешивался с политикой. Что надо защищать интересы спортсменов, которые не должны страдать из-за политики. Это были их слова. А сейчас они спорт сделали чуть ли не главным оружием против России.
Мы с вами обсуждаем нейтральный статус, гимн и далее по списку. Но это темы прошедших лет. Сейчас от российских спортсменов требуют большего. А именно: осудить или не одобрять СВО, не представлять спортобщества, связанные с армией или МВД. Как с этим быть?
Я к этому отношусь так: Запад копает под Россию во всех областях, где нас можно ущемить. Это от бессильной злобы. А мы продолжаем гордо нести наш флаг. Всё у нас получится и без них. Все эти жесткие требования и ограничения, чтобы нас хоть как-то задеть. И у них нет чувства удовлетворения, поскольку Россия относится к этому довольно спокойно и равнодушно. Они спекулируют нашими детьми, спортсменами, а реакции от России практически нет. А нам ни в коем случае нельзя поддаваться, сдаваться. Правда на нашей стороне. А их «правда» заключается в том, что у них мужики соревнуются с женщинами. Это вот куда? Вообще не подлежит разумному объяснению.
«Хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко»
Интересные дела творятся в фигурном катании. Этери Тутберидзе дважды не пришла на награждение к Путину. И многие заметили, что из ее социальных сетей исчезли упоминания и фотографии с Президентом России. Что происходит?
Я не особо в этой теме. Но если это так, то это большая ошибка Тутберидзе. Я считаю, что нужно больше уделять внимания результатам фигурного катания России, которых достигла Этери Тутберидзе. А все проблемы России временные. Как бы потом не было стыдно Тутберидзе за всякие разные действия.
А самое смешное: сколько вы ругали Евгения Плющенко в разных интервью. Дураком называли и так далее. Но он скорее похож на вас по патриотизму. Он открыто поддерживает СВО и Президента страны. Что скажете?
Был другой период и определенное поведение. Но сейчас я бы хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает всё правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны.
Тем временем в фигурном катании продолжается Санта-Барбара вокруг допингового скандала по отношению к Камиле Валиевой. WADA требует отстранить фигуристку от спорта на 4 года. Какая у вас информация и личное мнение на этот счет?
Специально не задавал нашим девочкам никаких вопросов, чтобы не расстраивать. Но все дело в том, что на Западе просто боятся наших фигуристок. Им выгодно, чтобы не было конкуренции со стороны России. Ведь против наших спортсменок им ловить попросту нечего.
Мы рассматриваем вот с этой стороны, о которой вы сейчас говорите. Но меня волнует другое. Почему до сих пор нет результатов расследования, откуда в крови несовершеннолетней на тот момент спортсменки оказался допинг? Кто виноват-то?
Может, его, допинга, и не было? И никто не виноват. Часто допингом становится препарат, который вчера и запрещен-то не был. А потом он внезапно становится допингом по решению той или иной комиссии. Я так думаю. И верю Камиле Валиевой, знаю ее хорошо. И зная тренерский состав, не могло такого быть. Никто бы не стал специально так рисковать.
Международных соревнований у нас нет, и мы все чаще видим, что наши спортсмены переключаются на шоу-бизнес. Теперь и до политики дошло. Алина Загитова выступит на питерском Международном экономическом форуме. Зачем ей это?
Это надо для моральной поддержки наших спортсменов. Что страна их помнит, любит и знает. А те же ледовые шоу нужны для поддержки мастерства, спортивной практики. Сегодня идет большое противостояние с Западом во всем. Например, в кино нас также не пускают на отдельные фестивали. Нам навязывают какие-то однотипные американские фильмы. Посмотрите, куда-то исчезли и классические французские и итальянские ленты. И ничего, там помалкивают.
«В киношной компании стараюсь говорить на патриотическую тему. Возможно, не всем это нравится»
Вот вы сами сказали про кино. А мы знаем, что вы человек не только спорта, но и искусства – каскадер, снимались в известных лентах. Как вы относитесь к своим коллегам, которые уезжают из страны и за рубежом ругают Россию?
Это абсолютно неправильный подход с их стороны. Через какое-то время им будет стыдно, что они приняли такое решение. Они должны понимать, что всю свою популярность они получили в России, у нашего зрителя. Нельзя отворачиваться от Родины. А мы на правильном пути. Об этом не раз говорил и Владимир Владимирович Путин.
С кем из «киношной тусовки» у вас испортились отношения на фоне текущей ситуации на Украине?
Глобальных разногласий нет. Но в таких компаниях я все равно стараюсь говорить на патриотическую тему. Возможно, не всем это нравится. Но я не хочу перечислять отдельно взятых людей. Кто-то говорит о своих детях, которые живут на Западе. Некоторые не против нашей страны, но у них счета там есть, которыми они хотят пользоваться. Но и это я считаю неправильным ведением дел. Мы все должны окунуться в это противостояние с Западом. Наша страна, свободу которой завоевали наши родители, деды и прадеды, – это важнее, чем мелкие личные интересы. Это должно до всех дойти, но до некоторых еще не дошло. Я повторюсь, именно в нашей стране они заработали то признание, которое позволило заработать эти деньги. Часть людей среди актеров и артистов, с которыми я общаюсь, сознательные люди, преданы своей стране. Но не все, к сожалению.
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