Ошибка 404! Почему ставка Валиуллина на Радулова отравила атмосферу в «Ак Барсе»

В течение минувшего сезона только ленивый не говорил, что Радулов виноват и отравил атмосферу в раздевалке команды

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С глаз долой – из сердца вон». Почему «Ак Барс» удалил профиль Радулова

Первое, что бросилось в глаза сразу после объявления о расставании с 37-летним Александром Радуловым, – практически мгновенное исчезновение профиля хоккеиста с официального сайта «Ак Барса». Случайность? Нет.

Чтобы понять «особенность» отношения к бывшему капитану команды, можно, например, взять любого другого «бывшего» – того же Дмитрия Кагарлицкого, покинувшего «Ак Барс» чуть ранее. Профиль за нападающим сохранился даже после жалоб Дмитрия в сторону руководства казанского клуба.

Личная страница бывшего капитана же снесена под ноль, будто в казанской команде решили полностью избавиться от любой ассоциации с этим хоккеистом.

Фото: скрин официального сайта ХК «Ак Барс»

Что в клубе не слишком довольны строптивым нравом капитана, было известно давно. В течение минувшего сезона только ленивый не говорил, что Радулов виноват и отравил атмосферу в раздевалке команды. Даже если исключить сложный характер самого Александра и его склонность к повышению голоса, капитан в принципе обязан выстраивать в команде доверительные «братские» отношения, чтобы каждый хоккеист мог обратиться за поддержкой. В раздевалке «Ак Барса» образца последнего сезона такого не было даже близко. Вместо того чтобы слаживать коллектив, Радулов лишь накалял нервы своими эмоциями, постоянно кричал на партнеров по звену. Так, например, что Илья Сафонов потерял всю уверенность, набранную в сезоне 2022/2023.

При этом в официальной публикации эсэмэмщики клуба вышли за рамки обычной сводки, а скорее попытались подчеркнуть, с какими приятными чувствами расстаются с хоккеистом.

«За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце», – говорится в публикации.

Непростой характер хоккеиста был известен всем руководителям клубов КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Александр потерял ценность в Казани не столько из-за результатов, сколько из-за отношения к «Ак Барсу» и его болельщикам

Надо отметить, что попытка строить чемпионскую команду на возрастном, пусть и звездном хоккеисте изначально выглядела сомнительно.

В НХЛ Александр уровень уже не держал, не все хорошо у него было на личном фронте из-за потери большой суммы, заработанной за океаном. Он вложил заработанную в клубах НХЛ зарплату в малоизвестный российский банк и прогорел.

А непростой характер хоккеиста был известен всем руководителям клубов КХЛ. Достаточно вспомнить, как он «выламывал» двери судейской комнаты в подтрибунном помещении, играя за ЦСКА.

При этом ему на стол положили самый «жирный» контракт в 90 миллионов рублей за сезон.

Постоянный эксперт «ТИ-Спорта» Владимир Плющев еще в ходе приглашения Радулова в Казань говорил, что это бомба замедленного действия.

В итоге задумка Марата Валиуллина оправдалась лишь наполовину. В свой первый сезон в «Ак Барсе» Александр действительно дал команде необходимый заряд эмоций и набрал необходимые очки после перезагрузки команды, которую устроил Зинэтула Билялетдинов. А ведь поначалу Радулов при Олеге Знарке серьезно буксовал, но по итогу добрал-таки необходимые очки, чтобы стать лучшим бомбардиром в «Ак Барсе» – то, чего от него и ждали в Казани, приглашая на роль фронтмена.

Поначалу Радулов при Олеге Знарке серьезно буксовал, но по итогу добрал-таки необходимые очки, чтобы стать лучшим бомбардиром в «Ак Барсе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Понятно, что не последнюю роль сыграл его личный дополнительный бонус, прописанный в контракте в случае попадания в топ-3 бомбардиров сезона. В 62 играх регулярного чемпионата он набрал 57 (25+32) очков. В плей-офф на его счету 19 очков в 24 играх сезона.

Однако второй сезон капитана вышел настолько провальным, что полностью перечеркнул заслуги первого. Всего в минувшем сезоне капитан сыграл в регулярке 58 игр, в которых набрал 40 (16+24) очков. В четырех играх Кубка Гагарина забросил 1 шайбу и набрал 3 ассистентских балла.

Нестабильная игра, плохая атмосфера в раздевалке, неприличные жесты в сторону фотографов местных СМИ и, мягко говоря, прохладное отношение к казанской публике – ассоциации, связанные с этим хоккеистом в Казани.

В отличие от прошлых капитанов команды Александр Радулов не наладил никакой коммуникации с казанскими болельщиками, что в конечном итоге вылилось в его гробовое молчание после провала в Кубке Гагарина – 2024. За два месяца форвард так и не вышел, чтобы объяснить, что произошло с командой в серии с «Автомобилистом».

Плохой сезон на льду ему еще могли простить, но такое равнодушие к болельщикам стало окончательной точкой в отношениях Казани и Александра Радулова. Достаточно сравнить с отношением поклонников «Ак Барса» к расставанию с экс-капитаном и Вадимом Шипачевым, которому активно ищут другие варианты продолжения карьеры.

В отличие от прошлых капитанов команды Александр Радулов не наладил никакой коммуникации с казанскими болельщиками Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Радулов потерял возможность завершить сезон в Москве из-за несоразмерных финансовых амбиций

Судя по всему, желание компенсировать финансовые потери до сих пор играет в карьере хоккеиста серьезную роль. Это уже стоило Александру Радулову возможности завершить карьеру в Москве. Не подошли требования хоккеиста по сумме контракта.

К примеру, уже практически завершенные переговоры хоккеиста с московским «Динамо» сорвались после того, как Александр потребовал кратно увеличить бонусы за набранные очки. «Бело-голубые» предлагали 50 миллионов и стандартные бонусы, но Радулову и его агенту этого показалось мало.

Теперь у форварда выбор незавидный – либо завершать карьеру, либо лететь в Хабаровск, где пока готовы предложить высокую зарплату. Агент Радулова Юрий Николаев, впрочем, уже исключил вариант с завершением карьеры.

«Александр Радулов — опытный мастер и настоящий профессионал. Мы занимаемся его трудоустройством, варианты есть. О завершении карьеры речи не идет», — сказал Николаев порталу «Чемпионат».

Каким бы ни было продолжение карьеры нападающего, можно уже подвести черту – казанский этап у него вышел неоднозначным. Вряд ли его с теплотой будут вспоминать как казанские болельщики, так и сам хоккеист.