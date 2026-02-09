ОСФР по РТ в 2025 году на пособия по беременности и родам направило 5,1 млрд рублей

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам увеличен – он составляет 955 836 рублей при стандартной продолжительности отпуска в 140 дней. Ежегодно увеличиваются расходы бюджета на меры поддержки будущих мам. Об этом «Татар-инфору» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа и заработной платы работника, он рассчитывается индивидуально. Учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Средний дневной заработок определяется путем деления суммы заработка на 730, после чего умножается на количество дней нетрудоспособности. При стаже более 8 лет выплачивается 100% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка, при стаже менее 5 лет – 60% среднего заработка», – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Минимальный размер пособия при стандартной продолжительности отпуска в 140 дней составляет 124 702 руб. при условии работы на полную ставку на момент наступления права на отпуск по беременности и родам. Для расчета пособия по беременности и родам учитывается заработок будущей матери за два года, предшествующих году наступления страхового случая.

В 2025 году на выплаты пособий по временной нетрудоспособности Отделение СФР по РТ направило 18,6 млрд, на пособия по беременности и родам – более 5,1 млрд рублей.

«Всего в прошлом году было произведено 34 835 выплат по беременности и родам, это больше, чем годом ранее. В 2024 году было 32 523 таких выплат. Соответственно, выросла общая сумма выплаченных пособий. Для сравнения, в 2024 году по временной нетрудоспособности было выплачено 15,1 млрд рублей, а на пособия по беременности и родам – 4,3 млрд рублей», – отметили в пресс-службе.

При этом максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, которую официально трудоустроенные могут получить исходя из своего среднего заработка, в этом году составляет 6 827 рублей в день.