ОСФР по РТ сообщил о дополнительном приеме граждан в последнюю субботу октября

В субботу, 31 октября, у жителей Татарстана будет возможность обратиться в клиентские службы Отделения Социального фонда России по РТ на дополнительный прием. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ОСФР по РТ.

«Такие дни проходят регулярно в каждую последнюю субботу месяца, чтобы у граждан была возможность решить вопросы без спешки и в удобное время», – отметили в пресс-службе.

В дополнительный день приема специалисты ОСФР по РТ помогут гражданам разобраться в вопросах пенсионного обеспечения, назначения пособий и социальных выплат, использования материнского капитала и других актуальных мерах господдержки. За консультацией можно обратиться и подать необходимые заявления по тем же направлениям, что и в обычные дни.

«Не у всех есть возможность посетить клиентскую службу в будни, особенно если человек работает по стандартному графику. Поэтому мы предусмотрели дополнительный день приема в конце каждого месяца. Важно, чтобы жители Татарстана могли получить необходимую услугу в удобное время, не отпрашиваясь с работы и не откладывая решение важных вопросов», – отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

31 октября клиентские службы Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Лениногорска, Зеленодольска и Нижнекамска будут принимать посетителей с 9.00 до 15.00. В остальных населенных пунктах график может отличаться: часть служб работает до 12.00, другие – до 15.00.