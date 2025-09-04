ОСФР по РТ с начала года назначило безработным родителям 664 пособия по уходу за ребенком

Право на получение пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется, даже если организация, в которой работала женщина, прекратила деятельность, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по РТ.

«В 2024 году пособие по уходу за ребенком назначено 1043 родителям из Татарстана, не подлежащим социальному страхованию, в 2025 году – 664 родителям. Пособия назначены по заявлениям», – рассказали в пресс-службе.

Пособие по беременности и родам выплачивается сразу за весь период соответствующего отпуска. Оно положено беременной или родившей женщине, а также женщине, усыновившей ребенка в возрасте до трех месяцев, при условии, что увольнение произошло из-за ликвидации компании.

Размер пособия соответствует 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за календарный месяц. Сумма пособия рассчитывается исходя из периода нетрудоспособности и при его продолжительности в 140 календарных дней. Размер пособия в 2025 году в нашем регионе составляет 76 673 руб. Для его получения нужно в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам подать заявление в Социальный фонд.

«Даже если предприятие прекращает работу, семья не должна оставаться без поддержки. В этот важный период стабильное финансовое обеспечение стоит для нас на первом месте», – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет назначается, если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком. В аналогичных случаях выплату могут оформить отец, другие родственники или опекун ребенка.