В ОСФР по РТ рассказали, сколько татарстанцев направили маткапитал на будущую пенсию

Прием заявлений от татарстанцев, желающих направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, продолжается в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«С начала программы 236 матерей из Татарстана воспользовались такой возможностью. К сожалению, данное направление уступает по востребованности другим. Наиболее популярным у семей по-прежнему остается использование маткапитала на улучшение жилищных условий», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий отцам-одиночкам направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии. Однако, как пояснили в пресс-службе, таких примеров в Татарстане пока нет.

«Материнский капитал становится для женщины трамплином, позволяющим не только закрывать текущие семейные нужды, но и выстраивать нерушимый фундамент личной финансовой независимости. Все больше матерей осознанно выбирают этот путь, видя в нем не расход, а долгосрочную инвестицию в достойное будущее», – отметил Управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Заявление можно подать онлайн на портале госуслуг, в «личном кабинете» на сайте СФР, в региональной клиентской службе Социального Фонда России или в МФЦ.