ОСФР по РТ рассказало о мерах соцподдержки участников СВО

Более 20 различных мер соцподдержки получают участники специальной военной операции из Татарстана от Отделения СФР по РТ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

«Большинство мер поддержки оформляется в беззаявительном порядке на основании сведений, поступающих из соответствующих государственных органов. Социальный фонд оказывает поддержку не только самим военнослужащим, но и членам их семей», – рассказали в пресс-службе.

Так, при оценке нуждаемости семьи для назначения единого пособия на детей не учитываются доходы мобилизованного родителя. Если в семье мобилизованного есть ребенок до трех лет, его супруга имеет право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, в дополнение к единому пособию. Беременная супруга мобилизованного военнослужащего также может получить специальную единовременную выплату.

Для участников СВО действуют специальные условия пенсионного обеспечения. Мобилизованным и добровольцам период участия в СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере. Таким образом, один год службы приравнивается к двум годам стажа и позволяет начислить 3,6 пенсионных коэффициента вместо 1,8 за год.

«Участникам СВО, получившим статус ветерана боевых действий, назначается ежемесячная денежная выплата в размере 4 838 руб. Эта выплата включает набор социальных услуг, состоящий из лекарств, санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда к месту лечения. Люди могут получить такие услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент», – сообщил управляющий Отделения СФР по РТ Эдуард Вафин.

В случае инвалидности мобилизованному военнослужащему или военнослужащему по контракту пенсии выплачивают силовые ведомства. Участникам добровольческих формирований, получившим инвалидность, пенсии выплачивает СФР. Если право на ЕДВ есть по нескольким основаниям, выплата устанавливается по наиболее выгодным для получателя условиям. Важно учесть, что ЕДВ всегда назначается только органами СФР. Инвалидам боевых действий, получающим пенсии в СФР, ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 тыс. руб. назначается автоматически. При наличии инвалидности вследствие военной травмы ветеран СВО, состоящий на учете в СФР, может получать две пенсии одновременно: государственную по инвалидности и страховую по старости.

Кроме того, участники СВО проходят реабилитацию в специализированных учреждениях.

«В 2025 году 455 человек заехало в Центры реабилитации СФР. В 2026 году еще 39 человек заехали в центры. В настоящее время работают 12 специализированных реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии. В Бугульме в прошлом году был открыт новый центр реабилитации "Забота"», – добавили в пресс-службе.