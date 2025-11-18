В ОСФР по РТ рассказали, как вырос размер выплаты из маткапитала за три года

Более 11 тыс. детей из Татарстана получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Со старта программы перечислено более 3 млрд рублей семьям с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается на 12 месяцев», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе.

Мера поддержки действует с 2018 года. За это время ОСФР по РТ получило 49 280 заявлений на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на детей в возрасте до трех лет. В этом году родители 11 286 детей воспользовались этой мерой поддержки. С начала года на эти цели направлено более 793 млн рублей.

«Ежемесячная выплата подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума в субъекте страны. После перерасчета она перечисляется также в беззаявительном порядке. Так, 1 января 2025 размер ежемесячной выплаты в Татарстане составил 14621 рубль, в 2024 году – 12741 рубль, в 2023 году – 11852 рубля», – добавили в пресс-службе.

Управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин уточнил, что ежемесячная выплата назначается семьям, чей прожиточный минимум на обоих родителей ниже 30 146 рублей на человека.

«Выплата весьма востребованна на данный момент, поскольку помогает родителям справляться с расходами на ребенка и поддерживает семейный бюджет в первые годы жизни малыша», – подчеркнул Вафин.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно на портале госуслуг, в клиентской службе фонда или МФЦ. На каждого ребенка оформляется отдельное заявление. Все необходимые сведения специалисты фонда получают самостоятельно благодаря межведомственному взаимодействию.

Если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, семья получает средства за весь период с месяца рождения. При обращении по истечении указанного срока выплата устанавливается с месяца подачи заявления.