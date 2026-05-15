Общество 15 мая 2026 15:33

В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правом на бесплатную парковку транспортных средств в общественных местах в Татарстане наделены инвалиды или перевозящие их и детей-инвалидов люди. Сведения об автомобилях и их владельцах размещены в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе СФР по РТ.

«Для получения права на бесплатную парковку транспортного средства, управляемого маломобильным гражданином или его перевозящим, человеку с ограниченными возможностями здоровья необходимо подать заявление об использовании транспортного средства через "личный кабинет" на портале госуслуг или в МФЦ. На транспортных средствах в обязательном порядке должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид"», – рассказали в пресс-службе.

Для регистрации транспортного средства человек с инвалидностью или его законный представитель должен подать заявление. Сделать это можно на портале госуслуг в электронном виде или на приеме в МФЦ.

При подаче заявления в «личном кабинете» на портале госуслуг заполняются сведения о транспортном средстве, другая информация заполнятся автоматически Социальным фондом. При подаче заявления в МФЦ указываются сведения о человеке с ограниченными возможностями здоровья или его законном представителе и информация о транспортном средстве. Заявление должно быть подписано лично человеком с инвалидностью, либо его представителем.

«Заявления подаются в отношении одного транспортного средства. При изменении сведений о транспортном средстве или продлении срока необходимо обратиться с новым заявлением», – отметили в пресс-службе СФР по РТ.

