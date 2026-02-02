ОСФР по РТ проиндексирует выплаты в феврале на 5,6%

В феврале Отделение Социального фонда РФ по РТ проиндексирует социальные и страховые выплаты. Различные меры поддержки в республике получают около 1 миллиона семей с детьми, а также другие льготные категории граждан, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

«Это вторая волна повышений с начала года после январской индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, от которого зависят многие меры социальной поддержки. Размер повышения с 1 февраля составит 5,6%, согласно проекту постановления Правительства РФ», – отметили в пресс-службе.

В первую очередь повышение коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других жителей республики, имеющих право на федеральные льготы.

Также будут проиндексированы выплаты семьям с детьми – ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, единовременное пособие по беременности и родам. С февраля оно составит 28,5 тыс. рублей. Для семей, которые усыновляют ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет, единовременное пособие превысит 217 тыс. рублей.

«Единовременное пособие при рождении ребенка в республике получают 26 714 человек. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком получают 397 481 человек», – отметили в пресс-службе.

Также вырастет денежный эквивалент набора социальных услуг. Он предусматривает обеспечение лекарствами, путевки на санаторно-курортное лечение и льготный проезд. Если получатель выбрал денежную форму компенсации, ее размер с февраля составит около 1,8 тыс. рублей.

Помимо этого, будет пересчитан размер материнского капитала. Наибольшая прибавка ожидает семьи, которые еще не использовали средства сертификата. Для них сумма вырастет до 728,9 тыс. рублей.

«Февральская индексация затрагивает сразу несколько категорий получателей социальной поддержки – от людей с инвалидностью и ветеранов до семей с детьми. Все перерасчеты выполняются автоматически, поэтому жителям республики не нужно обращаться в Социальный фонд или подавать заявления, чтобы получать выплаты в увеличенном размере», – сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.