ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

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Работающие родители, воспитывающие двух и более детей, могут оформить ежегодную семейную выплату за 2025 год. Подать заявление необходимо до 1 октября 2026 года, напомнили в Отделении Социального фонда России по Татарстану.

Мера поддержки действует в рамках нацпроекта «Семья». По данным СФР, в России выплату уже получили более 1 млн работающих родителей. Ожидается, что она охватит свыше 4 млн семей, в которых воспитываются более 11 млн детей.

Право на выплату имеют родители, усыновители и опекуны при соблюдении ряда условий. В семье должны воспитываться двое и более детей в возрасте до 18 лет, а при очном обучении – до 23 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.

Заявитель и дети должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России. Кроме того, родитель должен официально работать в 2025 году, а с его дохода должен быть уплачен НДФЛ. Также не должно быть задолженности по алиментам, а родитель не должен быть лишен родительских прав.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально исходя из суммы НДФЛ, уплаченного родителем за 2025 год.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ.