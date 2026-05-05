ОСФР по РТ перечислило медработникам выплаты на миллион рублей

С начала года Отделение СФР по РТ обеспечило медработников госучреждений Татарстана дополнительными денежными выплатами более чем на 1 млн 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Финансовая поддержка оказывается ежемесячно и охватывает более 29 тыс. человек, трудящихся в системе здравоохранения. По данным на конец марта, проведено 58 987 выплат. За 2025 год было произведено 345 479 выплат на общую сумму более 5 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.

Особое значение данные выплаты имеют для докторов и медсестер, задействованных в амбулаторном звене и службе экстренного реагирования. Эти специалисты принимают основной поток. Для них начисления составляют от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей – в зависимости от должности.

Руководство медучреждений ежемесячно обновляет информацию в электронном реестре. В документе содержатся персональные сведения о работниках. Перечисление денежных средств на банковские счета получателей проводит СФР в срок, не превышающий семи рабочих дней. На портале госуслуг люди получают уведомления об операции.

«C начала 2026 года нашим ведомством было направлено медикам региона более 496 тыс. рублей. Специальные выплаты служат инструментом поддержки нелегкого труда медицинских работников, способствуют закреплению молодых кадров в профессии», – отметил руководитель Отделения Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.