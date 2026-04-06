ОСФР по РТ объяснило, кто получает социальную доплату в Татарстане

Неработающие пенсионеры из Татарстана получают социальную доплату, если их ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера. В этом году этот минимум в регионе составляет 13 844 рубля. Сейчас средний размер доплаты в Татарстане равняется 3611 рублям, сообщает пресс-служба ОСФР по РТ.

«Всего пенсии в СФР получают 1 099 855 татарстанцев. С начала 2026 года прошла индексация пенсий: социальные пенсии [увеличились] на 6,8% с 1 апреля, а страховые пенсии (для работающих и неработающих) – с 1 января на 7,6%. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе сейчас составляет 26 550 рублей», – рассказали в пресс-службе.

При определении права на получение доплаты учитываются назначенные пенсионеру выплаты: пенсия, срочные выплаты из пенсионных накоплений, ежемесячная денежная выплата и стоимость набора социальных услуг, а также меры соцподдержки в денежной форме, включая компенсации расходов на коммунальные услуги, телефон и транспорт. Льготы, предоставляемые исключительно в натуральном виде, в расчет не включаются. Если совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, СФР назначает доплату в беззаявительном порядке.

«Если размер индексации выплат ниже, чем в прошлом году, при расчете социальной доплаты пенсионеру доводят выплату индексации до уровня прошлого года. Суммы индексации пенсии и ЕДВ выплачиваются сверх прожиточного минимума пенсионера, и в случае, если эти суммы оказываются меньше аналогичных сумм, выплачиваемых до индексации выплат, их разница включается в размер социальной доплаты и выплачивается до даты индексации следующего года», – пояснил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.