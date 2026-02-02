ОСФР по РТ объяснило, как отправить ребенка-инвалида на реабилитацию

В пилотном проекте Социального фонда России по комплексной реабилитации детей с инвалидностью принимает участие Татарстан. Кому положен электронный сертификат и каковы его преимущества, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ОСФР по РТ.

«Проект направлен на оказание помощи семьям, где ребенку в возрасте от 4 до 17 лет впервые установлена инвалидность. Ключевой инструмент программы – электронный сертификат. Его средства можно направить на оплату 21-дневного курса реабилитации в выбранной организации и сопутствующие расходы – проживание и питание ребенка и сопровождающего его взрослого», – сообщили в пресс-службе.

Электронный сертификат формируется в проактивном режиме, территориальный орган Фонда выпускает его автоматически. Специалисты учреждений медико-социальной экспертизы определяют нуждаемость ребенка в комплексной реабилитации, устанавливают целевую реабилитационную группу и подробно информируют родителей.

«На сегодняшний день принято 111 735 решений об обеспечении ТСР c использованием электронного сертификата. Сумма электронного сертификата для приобретения технических средств реабилитации определяется исходя из предельной стоимости аналогичного ТСР, которое Социальный фонд России закупил по последнему исполненному контракту в конкретном регионе», – добавили в пресс-службе.

Специалисты объясняют представителям ребенка порядок выбора реабилитационной организации, которая может находиться в нашем регионе или за его пределами, предоставляют полную информацию о перечне услуг, содержании курса и правилах использования электронного сертификата. Сертификат оформляется на карту «Мир». Воспользоваться правом на реабилитацию нужно в течение 12 месяцев с момента первичного установления инвалидности.

«Социальный фонд также предусмотрел поддержку с проездом к месту проведения реабилитации. После оформления сертификата родитель может обратиться в клиентскую службу СФР за обеспечением проезда железнодорожным транспортом или компенсацией расходов при использовании личного автомобиля»,– добавил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

Помимо Татарстана в программе участвуют Белгородская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Томская и Ярославская области, Республика Хакасия, Чувашия и Краснодарский край.

Поддержка семей с детьми в России реализуется по национальному проекту «Семья».