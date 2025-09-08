ОСФР по РТ назвало преимущества набора соцуслуг в натуральной форме

Более 170 тыс. федеральных льготников Татарстана получают набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме. Желающим получать услуги вместо выплаты нужно подать заявление в срок до 1 октября, сообщили сегодня в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по РТ.

«С 1 февраля 2025 года стоимость набора социальных услуг составляет 1728 рублей в месяц. Однако денежная форма может не полностью покрыть расходы на лекарства. Выбор набора социальных услуг гарантирует гражданину получение дорогостоящих жизненно необходимых лекарств, которые в случае резкой необходимости намного труднее и заметно дороже будет получить, отказавшись от натуральной формы», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

В набор социальных услуг в натуральной форме включены бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, бесплатное лечение в санаториях с оплатой проезда до места лечения и обратно.

«Затраты на лекарства для людей с серьезными заболеваниями сильно разнятся с суммой из денежной формы обеспечения. Зачастую цены на медикаменты превышают 30 тыс. рублей и больше, и это за один препарат. В случаях, когда необходим дорогостоящий препарат, люди уверены, что сделали верный выбор в пользу натуральной формы НСУ», – отметили в пресс-службе.

К федеральным льготникам, кому положена данная мера поддержки, относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) военнослужащих, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

В натуральной форме НСУ предоставляется льготникам при назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), при этом у них есть право изменить форму получения, оформив льготу в денежном выражении.

«Набор социальных услуг остается самым надежным и востребованным вариантом поддержки в Татарстане. Эта проверенная временем система гарантирует данной категории граждан необходимый доступ к лекарственному обеспечению», – подчеркнул управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

За семь месяцев 2025 года в Татарстане рассмотрено более 8 тыс. заявлений от татарстанцев об оформлении НСУ в натуральной форме. Они начнут действовать с 1 января 2026 года.