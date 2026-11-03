ОСФР по РТ: Мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем

В Татарстане активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банков и убеждают пожилых людей в том, что их пенсии якобы принудительно переведут в цифровые рубли. Об этом предупреждает Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан.

Аферисты звонят на городские и мобильные номера и пытаются ввести в заблуждение. По их словам, без оформления «отказа от перевода» пенсия автоматически зачислится в цифровой валюте. Злоумышленники требуют продиктовать проверочный код из СМС-сообщения.

В СФР по РТ подчеркнули: обязательного перевода пенсий в цифровые рубли не существует, а способ доставки выплат меняется исключительно по заявлению самого гражданина. Пенсии по-прежнему выплачиваются на банковский счет или через почтовые отделения – тем способом, который выбрал человек. Без заявления пенсионера изменить порядок получения выплат никто не может.

«Сотрудники Социального фонда не пишут гражданам в личные сообщения и не звонят с предложениями оформить меры поддержки, не запрашивают пароли от портала госуслуг, коды из СМС и номера банковских карт. Если поступил подобный звонок, необходимо немедленно прервать разговор», – сообщили в пресс-службе СФР по РТ.

Проверить информацию о выплатах можно только через официальные источники: сайт СФР, официальные аккаунты фонда в соцсетях и мессенджере MAX, единый контакт-центр по номеру 8 800 100 0001, а также лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Татарстан или офисах МФЦ.

«Никаких массовых переводов пенсий в цифровые рубли не происходит и не планируется. Все разговоры об этом – мошенническая схема, рассчитанная на доверчивость пожилых людей. Просим жителей республики быть бдительными, не сообщать никому коды из СМС и не принимать поспешных решений под давлением неизвестных», – приводит пресс-служба слова управляющего Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуарда Вафина.