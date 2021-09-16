Осенью Wink снова покажет лучшие кулачные бои в прямом эфире

Начался новый деловой сезон и в видеосервис Wink возвращаются прямые трансляции настоящих кулачных боев — прекрасное средство сбросить напряжение после офисных сражений. 18 сентября в режиме реального времени смотрите первые после двухмесячного перерыва бои профессиональной организации MMA (1) «Наше дело». А 24 сентября снова сойдутся в бескомпромиссных поединках бойцы Top Dog.

«Наше дело» окончательно сформировалась как профессиональная организация и промоушен MMA в 2020 году, но уже имеет своих фанатов. Стать бойцом «Нашего дела» и начать свой профессиональный путь теперь может практически каждый. Промоушен с удовольствием предоставляет свою площадку новичкам и даже непрофессионалам. На турнире в один вечер можно увидеть как ожесточенный поединок между опытными ветеранами смешанных единоборств, так и невероятное сражение с участием известных рэперов.

В первом осеннем турнире «Нашего дела» на ринге встретятся новички и уже закаленные бойцы. Состоится очередной этап Гран-при, причем в трех весовых категориях. Например, Эдуард Кузьминов и Максим Намитов уже имеют по две подряд победы в Гран-при, но третью завоюет только один из них. Среди тяжеловесов на ринге поклонники ждут боя звезды промоушена Ивана Майданчука и Шарапутдина Магомедова, а также мастера досрочных побед Павла Бурлуцкого и Малика Канаева. Ну а в главной битве вечера встретятся известный многим блогер-боец Максим Новоселов и Иван Вичич.

Начало прямого эфира с турнира «Нашего дела» — 18 сентября в 21:00 по московскому времени.

В турнирах TOP DOG выступают спортсмены (как мужчины, так и женщины), базовыми для которых могут быть другие единоборства: бокс, карате, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой и даже регби. Основные правила: бой проходит без перчаток; три раунда по две минуты; никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями; допускаются удары из клинча; после нокдауна у бойца есть десять секунд, чтобы подняться; ничья возможна. Бои проходят на круглом ринге, огражденном стогами сена. В Wink доступны записи самых зрелищных поединков TOP DOG.

В перенесенном на 24 сентября турнире TDFC 10 сойдутся новички лиги и уже состоявшиеся звезды TOP DOG. У Алексея Мельника Мельникова пять боев, три из которых он закончил победами. Как изменится баланс результатов, покажет его встреча с Даником Весненком, который только недавно начал карьеру в TOP DOG с победы. Среди новичков будет Евгений Композитор Шопен, который проведет свой первый бой в лиге с Денисом Погодиным, уже имеющим за своими плечами победу.

Турнир TDFC 10 смотрите в прямом эфире 24 сентября с 20:00 по московскому времени.

Ну а подготовиться к прямым боевым трансляциям поможет специально собранная в Wink коллекция «Фильмы про бои». В ней представлены 36 картин о самых популярных видах боев: MMA, бокс, каратэ, кунг-фу, снятых в жанрах социальной и психологической драмы, боевика, фэнтези, комедии. Только захватывающие дух фильмы о великих победах на ринге и в первую очередь — над собой. Здесь можно найти старую добрую мировую классику («Рождение дракона» с Брюсом Ли, «Кикбоксер» или «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом, «Малышка на миллион» и другие) или сразу несколько фильмов, прямо или косвенно связанных с легендарным боксером Мухаммедом Али («Я — Али», «Дебошир», «Лицом к лицу с Али»).

Некоторые фильмы из коллекции доступны только в Wink. Это «Молот» — история жизни борца Мэтта Хэмилла, родившегося глухим. «Правило боя» — российская спортивная драма про спарринг-партнера Тараса, которому неожиданно самому пришлось выйти на ринг против очень грозного противника. А также «Забойный реванш» в эксклюзивном переводе Гоблина — убойная комедия 2013 года про ветеранов бокса, в которой Сильвестр Рокки Сталлоне вызывает на ринг Роберта «Бешеного быка» де Ниро.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.

(1) Mixed Martial Arts (MMA) — смешанные боевые искусства, единоборства (с англ.).