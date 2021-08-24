Осенью волонтеры Татарстана посадят около миллиона саженцев липы, ели и рябины

В начале октября стартует всероссийская акция «Сохраним лес», за время которой татарстанские участники посадят в республике около миллиона саженцев деревьев. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

«Минлесхозом РТ подобраны участки на территории лесного фонда общей площадью 92 га. В настоящее время завершается подбор участков на территории муниципальных районов. В посадке деревьев примут участие представители подведомственных учреждений министерства, исполкомов, организаций и предприятий районов, молодежных общественных объединений, школьники и волонтеры», — сказал глава ведомства.

В ходе всероссийской акции «Сохраним лес» в республике планируется высадить 1 млн саженцев деревьев — сосны, ели, сибирской лиственницы, липы, рябины и других пород деревьев — на площади более 200 га.