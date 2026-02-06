В Татарстане пройдет фестиваль косплея на персонажей произведений Габдуллы Тукая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В селе Новый Кырлай, где родился Габдулла Тукай, этой осенью пройдет фестиваль косплея «Шуранбай», посвященный персонажам его произведений. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель местного отделения «Движения первых» в Арском муниципальном районе Лия Ильина.

«Мы посвящаем фестиваль «Шуранбай» творчеству и культурному наследию Габдуллы Тукая. Планируем провести экскурсии в музейные комплексы, конкурс по созданию эскизов костюмов героев его сказок, мастер-классы по гриму и актерскому мастерству, интеллектуальную игру и показ косплея», – добавила она.

Участникам предлагают выступить с музыкально-танцевальными композициями по сказкам Тукая и продемонстрировать современные и яркие образы персонажей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы видим, что среди молодежи популярно направление косплея, и нам хотелось бы продвинуть татарский бренд, чтобы ребятам были интересны наши персонажи», – подчеркнула Ильина.

Фестиваль «Шуранбай» выиграл грант в размере 150 тыс. рублей на конкурсе грантов Раиса Татарстана для первичных отделений «Движения первых».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.