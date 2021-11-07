В новом лагере Губина отдохнули дети из Бугульминского и Алексеевского районов РТ

В осенние каникулы в молодежном оздоровительном центре имени А. Д. Губина Бугульминского района отдохнули 162 ребенка. Среди них 69 детей, которые являются воспитанниками спортивных школ, а также 93 ребенка из Алексеевского района.

«Осенняя профильная смена „Спортивный навигатор“ работала с 1 по 7 ноября. Наряду с ними [воспитанниками спортшкол] 93 ребенка из Алексеевского района также имели возможность отдохнуть в стационарном детском лагере круглогодичного действия», — поделился с ИА «Татар-информ» директор лагеря Рустем Аминов.

По его словам, для детей подготовили образовательную и досуговую программу, подобрали сотрудников с высокими компетенциями, чтобы ребята смогли получить качественный отдых и провести время с максимальной пользой.

«Данная программа рассчитана на детей в возрасте от семи до 17 лет, построена с учетом интересов отдыхающих. Положительные отзывы детей и родителей свидетельствуют об эффективности разработанной программы», — поделился собеседник агентства.

Для отдыхающих были организованы мастер-классы «Настольный хоккей», «Секреты самопрезентации», по изготовлению слаймов, проводились занятия по видеосъемке на мобильный телефон «Время Tik-Tok», конкурсы на лучшую озвучку фильма и на самый страшный костюм. Ребята играли в настольные игры, участвовали в спортивных занятиях, играли на свежем воздухе, сражались в караоке-батлах и устраивали вечерние вылазки в лес.

К работе с детьми были допущены только вакцинированные сотрудники, была организована ежедневная двукратная термометрия детей и персонала, запрещен выезд детей в течение смены, массовые мероприятия, в том числе родительские дни. Дети получали пятиразовое питание с учетом возрастных особенностей, включая витаминизированные добавки, фрукты, овощи.

В Молодежном оздоровительном центре имени А. Д. Губина планируется и зимняя профильная смена, которая пройдет с 3 по 9 января 2022 года.

Детский лагерь был открыт в 1973 году в лесном массиве в 10 километрах от Бугульмы. Его площадь составляла 34 тыс. квадратных метров. С 2017 года он перестал работать, так как инфраструктура устарела, территория находилась в запущенном состоянии и не была благоустроена. На реконструкцию лагеря было направлено 183 млн рублей.

Своих первых посетителей лагерь принял в весенние каникулы 2021 года, когда открылась профильная смена «Навигатор успеха». Ее участниками стали 115 детей в возрасте от семи до 17 лет. Первый летний заезд состоялся 26 мая, за сезон было проведено четыре смены.