Осенью в Казани впервые пройдет фестиваль «Рахманинов.Грани»

Этой осенью в Казани стартует первый музыкальный фестиваль «Рахманинов.Грани», посвященный 150-летия со дня рождения выдающегося композитора и пианиста Сергея Рахманинова. В афише фестиваля – концерты звезд российской академической сцены, образовательные мастер-классы, просветительские лекции, а также выставка.

«Проект задумывался как приношение Сергею Рахманинову в год его юбилея. Рахманинов – важная фигура отечественного музыкального искусства: его творчество разнообразно и безгранично, его личность вызывает невероятное уважение. Фестиваль «Рахманинов.Грани» раскроет перед слушателями новые стороны композитора как творца и как человека, в том числе с помощью немузыкальных средств – литературы, песочной анимации, художественного слова и фотографии», – считает руководитель проекта Ярослава Балянина.

Концертная программа фестиваля пройдет на площадке ГБКЗ им.С.Сайдашева – здесь пройдет четыре концерта.

Фестиваль откроется 13 октября концертом камерно-вокальной музыки. В исполнении солистки Большого театра России, лауреата международных конкурсов Альбины Латиповой и профессора Московской консерватории им.Чайковского, лауреата международных конкурсов Юрия Мартынова прозвучат избранные романсы Рахманинова, его цикл на стихи Александра Блока и ария Франчески из оперы «Франческа да Римини», а также сочинения Римского-Корсакова и Стравинского.

30 октября гостям будет представлена премьера литературно-музыкального спектакля «Мастер и Маргарита. Симфонические танцы». Содержание одноименного романа Булгакова будет интерпретировано фортепианным дуэтом Петра Лаула и Павла Райкеруса (Санкт-Петербург). Фрагменты романа «Мастер и Маргарита» прочтет народный артист России Валерий Баринов.

13 ноября состоится необычный концерт «Этюды-картины. Песочная медитация». Во время своего приезда в Казань в 1916 году Сергей Рахманинов в зале Казанской Ратуши исполнил только что написанные им этюды-картины из ор.39. Своеобразным оммажем этому событию станет исполнение обоих циклов этюдов-картин молодыми музыкантами-выпускниками и преподавателями Казанской государственной консерватории им.Н.Г.Жиганова – Егором Павловским, Даниилом Малютой, Ириной Морозовой, Зульфатом Фахразиевым, Екатериной Михайловой и Екатериной Браздой. Для более глубокого раскрытия музыкальных образов каждая пьеса будет сопровождаться песочной анимацией (мастер – Ляля Явкина).

Заключительный концерт фестиваля пройдет 4 декабря, сообщили в Минкульте РТ. В этот вечер на сцену выйдет хор Татарского театра оперы и балета им.М.Джалиля, в исполнении которого прозвучит полная версия «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова. Предварять концерт будет выступление лектора Московской филармонии, музыковеда, кандидата искусствоведения Ярослава Тимофеева. Дирижер – Юрий Карпов.

В образовательной программе значатся мастер-классы приглашенных солистов с молодыми музыкантами. Кроме того, в Национальной библиотеке РТ пройдут лекции, посвященные жизненному и творческому пути Сергея Рахманинова. Также на фестивале будет представлена выставка, посвященная творческим и дружеским связям Рахманинова и Шаляпина. Она подготовлена совместно с Музеем А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

