Осенью «Фламинго» выйдет в новую экспедицию по Волге и Каме

Научно-исследовательское судно «Фламинго» отправится в сентябре в трехдневную экспедицию по Волге и Каме. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель директора НПО «Геоцентр» Артур Вильданов.

«Мы проводим мониторинговые исследования, порядка 600 млн измерений. Выявляем в основном хлориды, сульфаты, фенолы. К примеру, в прошлом году были проведены измерения по формальдегиду», — отметил он.

В автоматическом непрерывном режиме проводятся измерения по 16 показателям: восьми гидрофизическим и восьми гидрохимическим. Как сообщил «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, особое внимание уделяется состоянию поверхностных вод Казанки и Волги во время проведения крупных международных мероприятий.

«Проводили мониторинг во время Международного экономического форума „Россия — Исламский мир: KazanForum“ и Спортивных игр БРИКС. Также планируются исследования перед саммитом БРИКС», — заметил он.

Стоит отметить, что сейчас в России насчитывается только пять подобных судов, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Татарстанская научная станция может проводить исследование поверхности воды в режиме реального времени и обладает самой мощной речной плавучей лабораторией.

Судно «Фламинго» прошло две глубокие модернизации — в 2007 и 2022 годах. Было обновлено оборудование, программное обеспечение, расширены технические и аналитические возможности. Судно оборудовано системой контроля параметров водной среды, комплексом гидрохимического анализа, спутниковой навигацией, видеокамерами, которые могут фиксировать нарушения прямо на ходу. Гидрохимические и гидрофизические показатели снимаются в режиме реального времени с построением карт и дальнейшим их анализом в вычислительном центре.